Саобраћајка у Билећи: Познато стање малољетника који је повријеђен у незгоди

Аутор:Теодора Бјелогрлић
17.03.2026
10:28
Малољетно лице које је синоћ тешко повријеђено у саобраћајној незгоди у Билећи, због озбиљних повреда вратне кичме, хеликоптером МУП-а Републике Српске јутрос је превезено у Београд, потврдио је за АТВ Бобан Кустурић начелник управе за ваздухопловство МУП-а Српске.
Директор Болнице Требиње, Недељко Ламбета, рекао је за АТВ је да је пацијент јуче у поподневним часовима примљен на Одјељење ортопедије, али је због тежине повреда вратне кичме одлучено да буде упућен у Београд, на Бањицу.
"Саобраћајна незгода догодила се јуче око 15.25 часова на магистралном путу Гацко Билећа, у мјесту Језерине. У незгоди је учествовао малољетни возач путничког аутомобила голф, који је задобио тешке тјелесне повреде", потврдили су за АТВ из Полицијске управе у Требињу.
