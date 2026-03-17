Саобраћајка у Билећи: Познато стање малољетника који је повријеђен у незгоди

Аутор:

Теодора Бјелогрлић

17.03.2026

10:28

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Малољетно лице које је синоћ тешко повријеђено у саобраћајној незгоди у Билећи, због озбиљних повреда вратне кичме, хеликоптером МУП-а Републике Српске јутрос је превезено у Београд, потврдио је за АТВ Бобан Кустурић начелник управе за ваздухопловство МУП-а Српске.

Директор Болнице Требиње, Недељко Ламбета, рекао је за АТВ је да је пацијент јуче у поподневним часовима примљен на Одјељење ортопедије, али је због тежине повреда вратне кичме одлучено да буде упућен у Београд, на Бањицу.

"Саобраћајна незгода догодила се јуче око 15.25 часова на магистралном путу Гацко Билећа, у мјесту Језерине. У незгоди је учествовао малољетни возач путничког аутомобила голф, који је задобио тешке тјелесне повреде", потврдили су за АТВ из Полицијске управе у Требињу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Саобраћајна незгода

Билећа

