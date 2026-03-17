Ухапшен Требињац због пребијања суграђанина

Аутор:Теодора Бјелогрлић
17.03.2026
Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су јуче идентификовали и лишили слободе лице иницијала Д.А. због постојања основа сумње да је нанио тешке тјелесне повреде другом лицу.
Наиме, Полицијска станица Требиње је 16. марта, послије поноћи, запримила пријаву да је у току туча између два лица у Улици мајора Милана Тепића у Требињу.
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је наложило полицијским службеницима да након комплетирања предмета поднесу извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала Д.А. због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Тешка тјелесна повреда“ из члана 132. Кривичног законика Републике Српске.
