Раднике обезбјеђења закључали у контејнер, па опљачкали градилиште

АТВ
17.03.2026
08:54
Коментари:0
Док је Београд спавао, на једном градилишту у Железнику одиграла се сцена као из акционих филмова.
Тројица разбојника показала су невјероватну дрскост у походу који је трајао свега неколико десетина минута.
Сцена
У глуво доба ноћи, тачније два сата након поноћи у недјељу, тишину на једном градилишту прекинуо је звук мотора комбија. Ипак, није била ријеч о закаснјелој испоруци материјала, већ о добро организованој пљачки.
Тројица нападача, чији идентитет полиција још увијек утврђује, улетјела су на посјед фирме и одмах кренула на обезбјеђење. Према нашим сазнањима, уз пријетњу ножем, разбојници су савладали двојицу радника који су чували објекат.
Умјесто да их само вежу, лопови су примјенили радикалну методу - натјерали су раднике да уђу у метални контејнер, а потом их унутра закључали.
Економија
Док су преплашени радници били заробљени у мраку контејнера, пљачкаши су кренули у "чишћење" градилишта. Без икаквог ометања, у свој комби су утоварили све што им је дошло под руку- од скупоцјеног алата до материјала који се могао брзо изнијети, преноси Телеграф.рс.
Након што су напунили возило до врха, разбојници су се удаљили у непознатом правцу, остављајући раднике заробљене.
Срећом, радници су након краће драме успјели да пронађу начин да се извуку из контејнера. Одмах су алармирали полицију, која је брзо стигла на лице мјеста.
Савјети
Иако су преживјели прави хорор, радници нису физички повријеђени.
Полиција и тужилаштво су на ногама, а тренутно се прегледају снимци са свих околних камера.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
22 ч0
Хроника
22 ч0
Хроника
23 ч1
Најновије
Најчитаније
12
58
12
54
12
53
12
53
12
43
Тренутно на програму