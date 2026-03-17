Раднике обезбјеђења закључали у контејнер, па опљачкали градилиште

АТВ

17.03.2026

08:54

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Док је Београд спавао, на једном градилишту у Железнику одиграла се сцена као из акционих филмова.

Тројица разбојника показала су невјероватну дрскост у походу који је трајао свега неколико десетина минута.

У глуво доба ноћи, тачније два сата након поноћи у недјељу, тишину на једном градилишту прекинуо је звук мотора комбија. Ипак, није била ријеч о закаснјелој испоруци материјала, већ о добро организованој пљачки.

"Нож под грло, па у контејнер"

Тројица нападача, чији идентитет полиција још увијек утврђује, улетјела су на посјед фирме и одмах кренула на обезбјеђење. Према нашим сазнањима, уз пријетњу ножем, разбојници су савладали двојицу радника који су чували објекат.

Умјесто да их само вежу, лопови су примјенили радикалну методу - натјерали су раднике да уђу у метални контејнер, а потом их унутра закључали.

Однијели све што је могло да стане у комби

Док су преплашени радници били заробљени у мраку контејнера, пљачкаши су кренули у "чишћење" градилишта. Без икаквог ометања, у свој комби су утоварили све што им је дошло под руку- од скупоцјеног алата до материјала који се могао брзо изнијети, преноси Телеграф.рс.

Након што су напунили возило до врха, разбојници су се удаљили у непознатом правцу, остављајући раднике заробљене.

Филмско бјекство из заточеништва

Срећом, радници су након краће драме успјели да пронађу начин да се извуку из контејнера. Одмах су алармирали полицију, која је брзо стигла на лице мјеста.

Иако су преживјели прави хорор, радници нису физички повријеђени.

Полиција и тужилаштво су на ногама, а тренутно се прегледају снимци са свих околних камера.

