Нападнута америчка амбасада у Багдаду

АТВ

17.03.2026

08:30

Нападнута америчка амбасада у Багдаду
Фото: X / Screenshot

У новим иранским нападима дроновима и ракетама погођена је америчка амбасада у Багдаду, према извјештајима Реутерса и Agence France-Presse (АФП), а према ирачким безбједносним изворима то је био најинтензивнији напад од почетка америчко-израелског рата с Ираном.

Амбасада је отприлике шест сати раније издала ново сигурносно упозорење америчким грађанима у Ираку, у којем су упозорили да су "терористичке милиције повезане с Ираном више пута напале Међународну зону" у центру Багдада.

Званичник безбједносних служби рекао је за АФП да су "три дрона и четири ракете напале амбасаду, а најмање један дрон се срушио унутар ње".

Ирак је ове седмице погођен низом напада који су настављени до раних јутарњих сати уторка.

У понед‌јељак је дрон изазвао пожар у луксузном хотелу у добро утврђеној Зеленој зони Багдада, у којој се налазе владине зграде и стране амбасаде.

