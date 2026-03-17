Нападнута америчка амбасада у Багдаду

Аутор:АТВ
17.03.2026
08:30
У новим иранским нападима дроновима и ракетама погођена је америчка амбасада у Багдаду, према извјештајима Реутерса и Agence France-Presse (АФП), а према ирачким безбједносним изворима то је био најинтензивнији напад од почетка америчко-израелског рата с Ираном.
Амбасада је отприлике шест сати раније издала ново сигурносно упозорење америчким грађанима у Ираку, у којем су упозорили да су "терористичке милиције повезане с Ираном више пута напале Међународну зону" у центру Багдада.
Званичник безбједносних служби рекао је за АФП да су "три дрона и четири ракете напале амбасаду, а најмање један дрон се срушио унутар ње".
Ирак је ове седмице погођен низом напада који су настављени до раних јутарњих сати уторка.
У понедјељак је дрон изазвао пожар у луксузном хотелу у добро утврђеној Зеленој зони Багдада, у којој се налазе владине зграде и стране амбасаде.
WATCH: Drone explodes near US Embassy in Baghdad, Iraq — Reuters pic.twitter.com/G6UB28yF7q— Rapid Report (@RapidReport2025) March 17, 2026
