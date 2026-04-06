Лијекови за мршављење утичу на брак: Професор открио неочекиван ефекат

Стручњаци упозоравају да би све раширенија употреба лијекова за мршављење могла утицати и на партнерске односе, па чак довести и до већег броја развода.
Досадашња истраживања углавном су се бавила посљедицама баријатријске хирургије, односно операцијама мршављења којима се смањује желудац или мијења начин пробаве како би особа лакше изгубила вишак килограма. Но стручњаци сматрају да би сличан учинак могао имати и нагли губитак тежине постигнут популарним инјекцијама за мршављење.
Професор Per-Arne Svensson са Свеучилишта у Göteborgu истиче да велик губитак тјелесне тежине може повећати могућност распада брака. Његово истраживање, спроведено на 12.531 вјенчаном пацијенту који су били подвргнути баријатријској хирургији, показало је да се 14,4 одсто испитаника развело унутар шест година од захвата. Поређења ради, у општој популацији та стопа износи 8,2 одсто.
Слична студија Свеучилишта у Pittsburghu показала је да су особе које су хируршким путем изгубиле велик број килограма имале више него двоструко већу могућност развода од супружника.
Иако су се досадашња истраживања понајприје бавила хируршким захватима, стручњаци вјерују да би и лијекови за мршављење могли имати сличан учинак, особито с обзиром на њихову све већу популарност.
"Врло слични механизми могли би се појавити и код Оземпика те других лијекова, као и код операције, када је ријеч о промјенама у односима", рекао је професор Svensson.
"Код новијих лијекова, попут Моуњара, губитак тежине није толико изражен као након баријатријске хирургије, али је и даље довољно велик. Зато вјерујем да би се исти обрасци могли појавити и овдје", рекао је.
Додао је и да до развода обично не долази одмах, него неколико година након почетка лијечења.
Svensson признаје да иза повећане стопе развода може стајати више различитих разлога. Људи који крену мршавити често истовремено пролазе и кроз друге животне промјене – постају друштвенији, активнији и настоје живјети здравије.
"Ако партнер не пролази кроз исто, ако не прати ту особу у промјени, то би могло изазвати напетости", објаснио је.
" Могуће је и да је особа дуго запела у лошој вези, али нема довољно самопоуздања да је прекине јер мисли да нико други не би желио бити с њом", истиче.
Слично сматра и David Sarwer, директор Центра за истраживање претилости у Филаделфији. Према његову мишљењу, неким људима губитак тежине и бољи осјећај о себи могу бити подстицај да се удаље од односа који је већ дуже вријеме нездрав, преноси Н1.
