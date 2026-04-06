Савјети који ће вам помоћи да задржите сваког мушкарца

АТВ
06.04.2026 17:15

Фото: Unsplash

Према статистици, у животу сваког мушкарца постоје само једна до двије жене које могу назвати невјероватним љубавницама.

С врло малим бројем жена мушкарци имају секс који ће памтити до краја живота. И ту није све у познавању сексуалних техника, већ и у разумијевању психолошких карактеристика.

Ових шест важних савјета ће вам помоћи да постанете веома добра љубавница коју ваш мушкарац никада неће заборавити, а од које неће пожељети никада да оде.

1. Будите искрени

Мушкарци не воле савјете. Комуникација са партнерима је дијељење искустава и емоција, а то важи и за оно што се дешава у кревету. Ако вам се не свиђа нешто – реците му! Нема потребе да будете стрпљиве и чекате да он нагађа шта вам се допада.

2. Будите слободни

Секс не треба да постане услуга коју вам мушкарац пружа. Дозволите да вас ваш мушкарац задовољи и да уживате у сексу. Одлазак у кревет изазива обично изграђена правила у вези са изгледом. Не дозволите да вас ваши мали "комплекси" удаље од мушкарца. То може довести до секса са стране и до потпуног пуцања односа.

3. Немојте заборавити на комуникацију у кревету

Мислимо на ријечи и звуке који треба да се чују током секса. Не стидите се да изразите своје емоције. Мушкарац ће настојати да вам пружи још више забаве ако види такву повратну информацију.

4. Подијелите своје емоције

Сталне промјене расположења мушкарци не разумију! Они никада не схватају емотивни спектар кроз који жене пролазе. Ако, на примјер, имате ПМС - упозорите свог партнера унапријед, реците му шта осјећате и како може да вам помогне.

Видјећете: мушкарци нису окрутни, само се њихов емотивни свијет разликује од вашег.

5. Заинтересујте се за његове склоности

Чак и ако није у питању нови партнер, повремено га питајте шта жели у сексу. Таква пажња је веома цијењена од стране мушкараца. У принципу, мушкарце тешко да икада запитамо шта воле и шта желе, тако да ће искрено интересовање сигурно бити запамћено.

6. Не устручавајте се да похвалите мушкарца

Ову важну тачку заборављају скоро све жене. Мушкарцима је веома важно да знају да цијените његове способности. Послије секса, реците му како сте били задовољни и дајте суптилан комплимент. Не треба превише да величате партнера, и да хвала постане дио рутине. Међутим, периодични подсјетник (на примјер, једном мјесечно) о томе како цијените и осјећате захвалност за сексуално задовољство, може да подстакне мушкарца на нове подвиге у кревету.

(Супержена)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

