Отворен тестамент Чак Нориса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Легендарни Чак Норис је преминуо је 20. марта у 86. години, након изненадне здравствене компликације, а његова породица потврдила је тужну вијест дан касније. Недавно, објављено је коме је шта припало од његовог богатства.
Рођен као Карлос Реј Норис 1940. године у Оклахоми, током деценија рада постао је глобална икона. Славу је стекао седамдесетих година, посебно након сарадње са Брус Ли у филму "Пут змаја", док га је серија "Walker, Texas Ranger" учинила једним од најпознатијих ТВ лица.
Током каријере изградио је богатство процијењено на око 70 милиона долара, захваљујући филмовима, телевизији и пословним улагањима. Ипак, према ријечима људи из његовог окружења, новац му никада није био приоритет.
"Увијек је истицао да му је породица важнија од свега и да не жели компликације када њега више не буде", рекао је извор близак породици.
Управо због тога, о његовом насљеђу се говорило још за живота, али без јавног изношења конкретних детаља. Стога, своје насљедство је расподијелио својој дјеци и жени.
Иза себе оставља супругу Џина О’Кели, са којом је био у браку од 1998. године, као и петоро дјеце из различитих периода живота.
Његов приватни живот често је био далеко од очију јавности, али они који су га познавали тврде да је био изузетно посвећен породици и односима које је годинама градио.
Посебно емотивна прича везана је за његову ћерку Дина Норис, за чије је постојање сазнао тек касније. Њихов однос, започет једним писмом, временом је прерастао у снажну и блиску везу. Она је, према ријечима страних медија, такође укључена у насљедство.
"Отворио сам писмо и схватио да имам ћерку за коју нисам знао", испричао је својевремено, присјећајући се тог тренутка.
Иако се много говори о његовој имовини, они који су му били најближи наглашавају да је његово право насљеђе много више од новца.
"За свијет је био симбол снаге и дисциплине. За нас, стуб породице, човек вјере и неко ко нас је увијек држао на окупу", навели су чланови породице у заједничком саопштењу.
Како се очекује, све ће бити ријешено у складу са његовим жељама, без сукоба и несугласица, баш онако како је Чак Норис желио.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
