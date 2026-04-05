"Луна нас није звала на прославу..." Весна и Ђоле поткачили колеге: "Војаж иде Јакову на концерт да се слика"

Коментари:0
Пјевачица Весна и Ђоле Ђогани појавили су се данас на београдском аеродрому те претресли актуелне теме.
На почетку разговора са новинарима дотакли су се недавне прославе рођендана рођаке Луне Ђогани. Ђолетова братаница их није звала на весеље, а то јој не замјерају, док су се дотакли и колега и ситуације на естради.
- Нису позвали, да. Син је био, Адриано, као представник породице, позив за нас од Луне није стигао, нема ни потребе, све океј. Молим вас, нека друга тема - рекла је одсечно Весна Ђогани.
- Причало се о Ђолетовом и мом односу? Па, ја сам га пребила и сад је добро. Слуша ме - истакла је у свом стилу Весна.
- Не погађају ме такви наслови о разводу, ја сам 25 година на сцени. Нигдје везе с везом. Дјеца знају за ту другу страну медаље кад је наш посао у питању - казала је она, па се осврнула на млађег колегу.
Да ли је криза на естради кажу:
- Све се промјенило, али биће ок, Ко је вредан и ради прилагоди се ситуацији и то је то
- Јаков Јозиновић је прави представник младих. Није све кримогено, лова, он има невјероватан таленат, има поштовање према колегама. Љубоморним људима је трн у оку свако такав, свако успјешан - рекла је Весна о младом колеги па додала зашто је он "трн у оку" многима.
Сцена
Луна и Марко остали заробљени на острву због рата у Ирану: Пар се хитно огласио
- Несигурним људима је трн у оку свачији успех. Не само његов.
Ђоле се надовезао:
- Мали је генијалац. Лијеп, лијепо пјева, лијепо се понаша. Потпуно нешто ново. Показује оно што је квалитетно, оно што је добро. Враћа старе пјесме, што да не. Туђе песме пјева и Саша Ковачевић, само обрађено од Грка. То исто ради и Дадо Полумента. Јаков је искрен, добар, уједињује просторе Југославије. Прави предивну атмосферу. Ово са његовим концертима је нешто потпуно ново, другачије. Многи су сад у проблему, и Војаж, и Десингерица итд... Биће велика битка, та њихова музика ће кратко трајати. Јаков шта пева то је опус најбољи, најквалитетније песме су то. Војаж је дошао само да би се сликао, многи су тако. Зашто је он дошао? Ја не бих дошао, јер не слушам ту врсту музике. То је лицемерство, само да се дође, да се слика - јасан је био.
- Клинци желе да слушају квалитетну музику, жељни су нових, великих звезда. Ова група пре је била, не знам, нисам љубоморан, знате да нисам... Јаков је шармантан, квалитетан. Воле га сви, и у Загребу исто, и у Сарајеву исто. Сви воле његову појаву, а има и тај један хит нови - казао је Ђоле.
Сцена
2 д0
Сцена
1 мј0
Сцена
1 мј0
Сцена
1 мј0
Сцена
20 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму