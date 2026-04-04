Гоци хитно оперисан, био животно угрожен

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевач Горан Ивановић, оснивач "Гоци бенда", јуче, 3. априла, хитно је оперисан у Београду, а тренутно се опоравља у Клиничком центру Србије, гдје је извршена интервенција.
Горан је за Телеграф открио како се осјећа након операције:
- Осјећам се добро послије дуге и тешке операције која је јуче изведена у КЦС одјељењу пејсмекер. Хвала пуно што сте се сјетили - рекао је пјевач.
Горан Ивановић је био у животној опасности и морао је хитно да се подвргне захвату.
Ово није његова прва озбиљна здравствена борба - раније је оперисао срце и претрпио мождани удар, а раније је открио и трагедије које су га задесиле у животу.
Горан Ивановић испричао је једном приликом како су се недаће у његовом животу ређале једна за другом.
- Таман сам почео да пјевам, десио се несрећни рат. Отац ми је тада погинуо, а послије њега погинуо је син мог брата, који је имао само 18 година. Након тога умрла ми је мајка, а много сам био везан за њу. Послије тога сам оперисао срце, имао мождани удар, и тешко сам то подносио. Али, некако сам све пребродио и успео да се вратим у живот. Требало ми је много времена да се изборим са проблемима - рекао је он, којем је касније умро и брат.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
2 д0
Сцена
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму