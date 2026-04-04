Гоци хитно оперисан, био животно угрожен

Гоци хитно оперисан, био животно угрожен

Пјевач Горан Ивановић, оснивач "Гоци бенда", јуче, 3. априла, хитно је оперисан у Београду, а тренутно се опоравља у Клиничком центру Србије, гдје је извршена интервенција.

Горан је за Телеграф открио како се осјећа након операције:

- Осјећам се добро послије дуге и тешке операције која је јуче изведена у КЦС одјељењу пејсмекер. Хвала пуно што сте се сјетили - рекао је пјевач.

Горан Ивановић је био у животној опасности и морао је хитно да се подвргне захвату.

Ово није његова прва озбиљна здравствена борба - раније је оперисао срце и претрпио мождани удар, а раније је открио и трагедије које су га задесиле у животу.

Горан Ивановић испричао је једном приликом како су се недаће у његовом животу ређале једна за другом.

- Таман сам почео да пјевам, десио се несрећни рат. Отац ми је тада погинуо, а послије њега погинуо је син мог брата, који је имао само 18 година. Након тога умрла ми је мајка, а много сам био везан за њу. Послије тога сам оперисао срце, имао мождани удар, и тешко сам то подносио. Али, некако сам све пребродио и успео да се вратим у живот. Требало ми је много времена да се изборим са проблемима - рекао је он, којем је касније умро и брат.

Прочитајте више

Додик запјевао са Гоцијем

Република Српска

Додик запјевао са Гоцијем

7 мј

0
Откривено колико познати пјевач заради на Кочићевом збору

Бања Лука

Откривено колико познати пјевач заради на Кочићевом збору

1 год

0
"Она нам је и понос и дика" - Гоци опјевао Сању Вулић, она му експресно одговорила

БиХ

"Она нам је и понос и дика" - Гоци опјевао Сању Вулић, она му експресно одговорила

2 год

0
Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

Сцена

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

2 мј

0

Више из рубрике

Јаков Јозиновић

Сцена

Млада звијезда руши све рекорде: Јаков Јозиновић распродао и десети концерт у Сава Центру

1 д

0
Мирјана Мира Мијатовић, слика из спота за пјесму Сама

Сцена

Звали су је "принцеза са Дедиња": Кћерка предсједника СФРЈ била љепотица, умрла од дрога, а за њом преминули сестра и отац

1 д

0
Милица Живковић, позлило такмичарки Звезда Гранда

Сцена

Драма у Звездама Гранда: Милици требала помоћ

2 д

0
Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић

Сцена

Обрт: Кристијан Голубовић пријавио Кристину Спалевић полицији

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

08

12

Виц дана: Дошао Хасо пијан у јавну кућу

08

06

Какво нас вријеме очекује данас?

08

04

Медији пишу: Почели преговори о прекиду ватре на 45 дана?

07

54

У каквом је стању гасовод? Орбан кренуо ка мађарско-српској граници

