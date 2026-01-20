Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

20.01.2026
13:19
Коментари:0
Виолиниста, правник и композитор Милутин Поповић Захар открио је да га ријетко ко у данашње вријеме посјећује од колега са естраде, као и да се скроз повукао и посветио раду у студију.
Захар је поменуо и колеге са којима је раније сарађивао, те се дотакао Весне Змијанац и бивше супруге Гоце Лазаревић, за коју тврди да је претјерала са естетским интервенцијама, али и да је није препознао када ју је посљедњи пут срео.
"Вријеме проводим тако што сам по цео дан активан, а посао сам свео највише на посао у мом студију. Намножило се хармоникаша, не знам одакле измичу само, а и пјевача има колико хоћете. Нема музичара као раније, али више чини ми се и нема пјевача као што су некад били. Све је узнапредовало кад су инструменти у питању, а више нема ни текстова који су добри. Све се некако понавља. Некад се знало да ли је пјесма врањанска или шумадијска, а дана се све свело на исто и у истом је кошу, као да су у питању помије", рекао је Захар.
Вештачка интелигенција је тако узнапредовала, да је само питање када ће да нас све замени. Време које долази не иде на руку овима који би да постану звезде. Клинци не профитирају, ови млађи певачи, али то су само фазе.
Милутин се давних дана развео од супруге Гоце Лазаревић, те тврди да је данас претјерала са пластичним операцијама, до те мјере да је скоро није препознао.
"Нико никога не посјећује кад причамо о мојим колегама. Ево сад, зову да питају или кад ме сретну неки људи кажу: "Па ти си још жив"! Питају ме да ли свирам негдје, да ли радим и компонујем, тако да је изгубљеност један тренд који је до те мјере узео маха, да смо смислили да ће развитак технологије помоћи људима да стварају добра дела, али изгледа да је контра. Што се Гоце тиче, нисам је препознао кад смо се видјели скоро. Личи на неку Монголку, то су неке код пјевачица физиономије, које изненађују. То су све некакве вјештачке нуспојаве бивших љепотица у које смо се сви заљубљивали.
Ове маторке и маторци воле да се подмлађују, свако има право на то, али што се појављују младе жене, које сматрају да морају да се ботоксирају, то је шокантно. Жене на естради, бити лијеп, то је већ осам посто од онога што се тражи, два посто је слух и остало да узмеш неке пјесме које те убиједе да ти требају. То је некако цијели пакет да би се успјело на естради", рекао је Захар,
