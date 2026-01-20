Мину Костић као дијете усвојила тетка познатог репера

20.01.2026
08:44
Коментари:0
Мина Костић је од почетка 2026. године свакодневно на насловним странама домаћих медија због везе са новим партнером кога је прије пар дана упознала након шест мјесеци "сајбер" везе.
Она га је представљала као успјешног бизнисмена из Америке, док је он у недавном интервјуу који су дали заједно рекао да је наплаћује паркинг у једној гаражи у Менхетну, као и да му ниједан посао није стран алудирајући на то да нема конкретну професију којом се бави.
Оно што је мање познато када је ријеч о животу Мине Костић јесте информација да ју је као дјевојчицу усвојила тетка репера Ивана Ивановића Ђуса. Наиме, одрасла је у сиромашној породици, њена мајка Зоја је родила десеторо дјеце, а четворо побацила – говорила је пјевачица раније, а када је имала пет година усвојила ју је Евдокија Дуда Ивановић.
Регион
Почетком деведесетих година, рођена сестра пјевачице се утопила у ријеци, о чему је Мина отворено говорила:
"Једна сестра ми се удавила када је имала тринаест година… Јако тешко сам то поднела. То се десило 1992. године. Кад год се тога сетим буде ми тешко, али кажем себи тако је ваљда морало да буде. Тако је ваљда Бог хтео. То је била судбина", рекла је Мина у једном интервјуу.
Подсјетимо, Костићева је по рођену добила име Минира Јашари, а промиЈенила га је у садашње када је имала деветнаест година.
