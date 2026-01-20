Брена чувала бунде у фрижидеру, на крају остала без њих

20.01.2026
Пјевачица Лепа Брена током гостовања у једном подкасту открила је како је остала без бар "15 скупоцјених бунди", које је иначе уредно "чувала од мољаца у фрижидеру".
Послије извјесне кућне журке њеног сина, међутим, имала је и шта да види.
Све су, каже, биле поцијепане, у рупама, као да их је "неко сјекао жилетом".
"Ја сам жена у шоу-бизнису, много сам се бунди накуповала. Они су правили журку на базену, а ја своје бунде чувам у фрижидеру. Ставим их у памучне кесе и, чувам од мољаца. Имам 15, 20 бунди, у разним бојама, дугачке, кратке, неке од чинчиле, неке од сребрног нерца... Само најбоље, специјално прављене за мене. Кад сам отворила фрижидер, буквално сам се шокирала; све је било уништено. Бунде су исцијепане, са рупама, као да је неко сјекао жилетом. Рекла сам: "Човјече, шта се десило мојим бундама?" Петнаест бунди је потпуно уништено", причала је Брена у "Вошткасту".
Одговор на питање шта се десило био је, како је навела, прилично једноставан.
"Каже мени Ката: "Викторовом друштву је било хладно на базену, гдје су правили журку, па су сви обукли твоје бунде". Све се покидало. Једна бунда је чак нестала, вјероватно је некој дјевојци било хладно, па је једноставно отишла с њом", казала је пјевачица, преноси Уна.рс.
