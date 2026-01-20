20.01.2026
08:33
Коментари:0
Грађани Бијељине поново без гријања. Да ли је проблем квалитет угља или квар, из Градске топлане се нису огласили.
Грађани се од почетка сезоне смрзавају у становима.
Скупштина града Бијељина на ванредној сједници затражила је од градоначелника Љубише Петровића да смијени директора Топлане Горана Вучковића, а од истражних органа да испитају набавку угља претходних година и изврше ревизију пословања.
