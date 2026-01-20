Logo
Large banner

Грађани Бијељине поново без гријања

20.01.2026

08:33

Коментари:

0
Грађани Бијељине поново без гријања
Фото: АТВ

Грађани Бијељине поново без гријања. Да ли је проблем квалитет угља или квар, из Градске топлане се нису огласили.

Грађани се од почетка сезоне смрзавају у становима.

Скупштина града Бијељина на ванредној сједници затражила је од градоначелника Љубише Петровића да смијени директора Топлане Горана Вучковића, а од истражних органа да испитају набавку угља претходних година и изврше ревизију пословања.

Подијели:

Таг:

grijanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

Градови и општине

Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

23 ч

0
Андреј Лучић

Градови и општине

Више од 200 вјерника пливало за Часни крст у Требишњици

23 ч

0
Полиција одузела трептаче од возача аудија

Градови и општине

Полиција одузела трептаче од возача аудија

23 ч

0
Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

Градови и општине

Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

37

На степеништу зграде пронађено тијело непознатог мушкарца

10

34

Ова 4 знака у фебруару лебде од среће

10

34

Адвокат открио шта ће се десити са судским поступком након смрти Мике Алексића

10

30

Клекнуо чим је изашао из мора: Полицајац запросио дјевојку послије пливања за Часни крст

10

29

Недалеко од Бањалуке чува се штап Светог Јована

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner