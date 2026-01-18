Logo
Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

18.01.2026

15:00

Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику
Фото: СРНА

Двадесетшестогодишњи Александар Радојичић из Превије побједник је данашњег пливања за Часни крст у ријеци у Горњем Рибнику у којем је учествовало 17 лица.

Радојичић је рекао Срни да је ове године први пут учествовао у пливању за Часни крст, те да је јако поносан што је успио да у хладној ријеци буде најбржи, као и да ће наставити да његује традицију.

Начелник општине Рибник Душко Дакић уручио је побједнику сребрни крст, а свим учесницима уручене су иконе као симболичан поклон за учешће.

Дакић је нагласио да је ово једна од најљепших манифестација која се одржава на подручју општине, да се након Свете литургије и освештања воде у Храму Рођења Пресвете Богородице формира литија у којој учествују вјерници и свештенство, те да сви заједно одлазе до моста на ријеци Рибник, гђе се одржава пливање за Часни крст.

Свештеник Предраг Милетић захвалио је општини и начелнику Дакићу, који су помогли у организацији догађаја, као и момцима који су учествовали у пливању у хладној води ријеке Рибник.

Догађај, који је пратио велики број посматрача, организовала је Парохија рибничка у Горњем Рибнику у сарадњи са општином.

Пливање за Часни крст

