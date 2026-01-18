Учестали проблеми: Отежане испоруке воде за пиће у приградским насељима

18.01.2026
11:39
У теслићким приградским насељима данас је дошло до застоја и отежане испоруке воде за пиће због квара на управљачкој – електронској јединици фабрике воде, а надлежне екипе су на терену и отклањају рад, саопштено је из Градске управе.
Из Градске управе наводе да се у току дана очекује стабилизација система и поновно успостављање снабдијевања водом за пиће и да су за грађане до тада обезбијеђене цистерне са водом.
Градоначелник Теслића Милан Миличевић упутио је извињење корисницима јер су проблеми са нестанком воде и смањеним притиском учестали у приградским насељима.
