Херцеговина добија представника у Влади Српске

Аутор:Бојан Носовић
17.01.2026
17:54
Коментари:0
Коначно ће Херцеговина имати свог представника у Влади Републике Српске. Гачанин Драга Мастиловић, бивши декан Филозофског факултета у Источном Сарајеву предложен је за министра за научнотехнолошки развој и високо образовање.
Мандатар Саво Минић је рекао да је Мастиловић нестраначка личност.
Истини за вољу, Мастиловић већ годинама не живи у родном Гацку.
Република Српска
Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске
Посљедњи министар у Влади Републике Српске из Херцеговине био је Радивоје Братић прије више од петнаест година.
Такође, актуелни министар просвјете Боривоје Голубовић води поријекло из Херцеговине, али у њој никада није живио.
Konačno će Hercegovina imati svog predstavnika u Vladi Republike Srpske. Gačanin Draga Mastilović, bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu predložen je za ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje. pic.twitter.com/kvLttgMZT7— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) January 17, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
20
43
20
35
20
34
20
26
20
19
Тренутно на програму