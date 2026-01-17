Logo
Херцеговина добија представника у Влади Српске

Аутор:

Бојан Носовић

17.01.2026

17:54

Херцеговина добија представника у Влади Српске

Коначно ће Херцеговина имати свог представника у Влади Републике Српске. Гачанин Драга Мастиловић, бивши декан Филозофског факултета у Источном Сарајеву предложен је за министра за научнотехнолошки развој и високо образовање.

Мандатар Саво Минић је рекао да је Мастиловић нестраначка личност.

Истини за вољу, Мастиловић већ годинама не живи у родном Гацку.

Саво Минић

Република Српска

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

Посљедњи министар у Влади Републике Српске из Херцеговине био је Радивоје Братић прије више од петнаест година.

Такође, актуелни министар просвјете Боривоје Голубовић води поријекло из Херцеговине, али у њој никада није живио.

Влада Републике Српске

Hercegovina

