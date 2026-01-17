Политичар пријављен за напад на бившу партнерку

Извор:
Крајем децембра, тачније 30, поднесена је пријава против посланика у Скупштини Брчко дистрикта Велибора Бабића због сумње на физички напад, пријетње смрћу и насиље над бившом партнерком.
Увидом у документацију, жртва је пријавила озбиљне пријетње смрћу, насилни улазак у њен стан, физички напад, али и чињеницу да пријављени посједује ватрено оружје.
"Обавјештавамо Вас да је Полиција Брчко дистрикта БиХ запримила пријаву наведеног датума те да су полицијски службеници предузели мјере и радње у складу с прописаним надлежностима, што укључује упознавање дежурног тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ и упућивање Обавјештења о почињеном кривичном дјелу, као и примјену одредби Закона о оружју и муницији Брчко дистрикта БиХ", наводе из Полиције Брчко дистрикта БиХ.
Полиција је овај случај прослиједила Тужилаштву, пише "Федерална".
Предмет се налази у фази анализирања навода, чињеница и доказа из запримљеног обавјештења од 12. јануара 2026. године. Запримљено обавјештење од Полиције Брчко дистрикта односи се на постојање основа сумње да је почињено кривично дјело – лака тјелесна повреда, саопштили су из Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ.
У скупштини Дистрикта постоји Комисија за надзор етичког кодекса посланика. Међутим, кодекс се односи само на јавне иступе и понашање посланика на сједницама, комисијама и на друштвеним мрежама.
"Није препознато дјеловање или понашање понашање у приватном окружењу, тј. 24 сата дневно, јер они су посланици све вријеме. Они би требали бити морална вертикала нашег друштва јер представљају народ у највишем законодавном тијелу. Нисам сигуран да ћемо на сједници поводом Етичког кодекса успјети добити оно што би била правда, а то је осуда понашања", каже Божидар Јовић, члан Повјеренства из реда грађана.
Реаговало је и Удружење активних жена “Гендер” Брчко, која се бори против насиља у породици и насиља над женама.
Пријављени посланика за сада се није оглашавао о овим наводима.
