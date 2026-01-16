Проглашена узбуна због загађеног ваздуха, предложена онлајн настава

Извор:
СРНА
16.01.2026
19:43
Коментари:0
Влада Кантона Сарајево прогласила је епизоду "узбуна" и објавила низ интервентих мјера због загађености ваздуха и прогнозиране синоптичке ситуације која у наредним данима предвиђа недостатак вјетра и појаву магле, што ће допринијети наставку акумулирања загађујућих материја у котлинским подручјима.
Према мјерењима у урбаном језгру Сарајева, дневни просјеци концентрација честица ПМ10 премашили су праг од 200 милиграма по метру кубном, а забиљежене су и високе вриједности азот диоксида.
Свијет
Дански командант позвао САД на војне вјежбе
У складу са планом интервентних мјера у случајевима прекомјерне загађености ваздуха, на снагу ступа забрана кретања за аутомобиле и теретна возила с моторима норме евро три и мањом, а изузета су возила МУП-а, инспекције, одбране, јавног превоза, комуналних предузећа, возила с дипломатским таблицама, возила лица са инвалидитетом, такси возила, те возила хитне помоћи, ватрогасаца и цивилне заштите.
Мјерама је предвиђено максимално повећање капацитета јавног градског превоза који не загађује околину и обезбјеђивање бесплатног превоза или субвенционисање возних карата током трајања епизоде.
Послодавцима је препоручено да омогуће радницима каснији долазак на посао како би дјецу несметано одвезли до предшколских установа, те омогућавање рада од куће у складу са могућностима.
Друштво
Треба ли забранити друштвене мреже малољетницима?
Високошколске установе треба да организују онлајн наставу за студенте, а једна од мјера је и забрана јавних окупљања, укључујући спортске и културне манифестације на отвореном.
Апеловано је да грађани континуирано прате здравствене препоруке кантоналног Завода за јавно здравство, те да максимално ограниче боравак на отвореном и избјегавају физичке активности током периода повишеног загађења, саопштено је из Кантона Сарајево.
Љубав и секс
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Економија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму