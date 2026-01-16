Сваки четврти Француз у минусу прије половине мјесеца

Извор:
Танјуг
16.01.2026
19:10
Коментари:0
Према најновијој студији веб-сајта за поређење осигурања "ЛесФуретс", 24 одсто Француза готово сваког мјесеца има прекорачење на текућем рачуну, у просјеку до 18. дана у мјесецу.
Прошле године, дан просјечног прекорачења био је 16. по реду од почетка мјесеца, што указује на благо побољшање финансијске ситуације или боље управљање личним буџетом, преноси данас телевизија БФМ.
Како се наводи, најугроженији су млади и станари.
Међу особама од 25 до 34 године старости, 42 одсто се редовно суочава с прекорачењем, док се код старосне групе између 18 и 24 године прекорачење јавља раније – већ око 14. дана у мјесецу.
Станари биљеже стопу прекорачења од 34 одсто, дијелом због фиксних трошкова као што је кирија.
Република Српска
Социјални партнери дају подршку новој Влади Републике Српске
“ЛесФуретс” истиче да дио трошкова, попут осигурања возила, куће, здравственог осигурања, енергије и интернета, може да се смањи упоређивањем понуда и раскидањем уговора по истеку минималног периода.
Тиме потрошачи могу да уштеде стотине евра годишње – до 396 евра на ауто-осигурању и до 480 евра на осигурању куће.
Ове бројке показују да, иако је дан прекорачења помјерен ка крају мјесеца, број Француза који се суочавају са редовним минусом расте – са 22 одсто прошле године на 24 одсто ове године.
Економија
5 ч0
Економија
9 ч0
Економија
9 ч0
Економија
11 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму