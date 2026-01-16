Logo
Коалициони партнери подржали Минића

Извор:

АТВ

16.01.2026

19:04

Коментари:

1
Коалициони партнери подржали Минића
Фото: АТВ

Водимо одговорну и проактивну, али изнуђену политику и зато смо се одлучили на овај потез – поручио је Саво Минић након консултација са представницима политичких партија. Ово је, каже, доказ да Српска институционално одговара на изазове који су пред њом.

„Мислим да само одговорни људи могу направити овакав чин. Било би неозбиљно, првенствено од СНСД-а као највеће и најодговорније политичке партије, па и мене као премијера да дођем и да вам саопштим да се десило нешто и да ми због тога имамо проблем. Онда би било логично да питате шта сте ви то урадили или како сте се спремили“, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

У потпуности подржавамо Минића у свему што је до сада радио и у намјери да састави нову Владу. Уставну и сваку другу кризу производи Сарајево уз подршку нелегитимног Кристијана Шмита, али Српске има капацитет да се томе супротстави, порука је из СНСД-а.

„Видјели смо потпуно негативан приступ који долази из Сарајева у настојању да се истституције доведу у неугодну позицију оспоравања и ми смо подузели овај корак, који јесте корак полиитчког континуитета у формирању и наставку рада Владеса предсједником Минићем на челу. Вјерујем, заправо сигуран сам да ћемо у недјељу имати нови састав Владе и новог-старог предсједника Минића“, нагласио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Подршка Минићу стиже и из СП-а и СПС-а. Српска је, кажу, изложена бројним притисцима, нарочито након пресуде Суда БиХ предсједнику Републике и битно је јединствено дјеловати у циљу значаја њених институција.

„Зато мислим да овај посао који је више изнуђен као посљедица једном судског процеса који се никада није требао десити, да је сва активност изнуђена као посљедица једног таквог процеса, који је био политички монтиран, с циљем задавања тешког удара Републици Српској. Ево, ми на овај начин одговарамо а нисмо повријеђени, да такви удари нису изазвали поремећај, него напротив, они нам дају могућност да покажемо снагу и вриједност наших институција“, додао је предсједник СП-а Петар Ђокић.

„Наравно да само водили рачуна и о најавама политичког Сарајева и одлуке Уставног суда БиХ, јер је Република Српска одговорна према институцијама и према грађанима. Желимо стабилне институције, нећемо да чекамо било какве одлуке које су нелегалне или нелегитимне од стране институција из Сарајева. Ми хоћемо да Република Српска настави да живи и да ради“, казао је предсједник СПС-а Горан Селак.

Нико из странака опозиције није се одазвао позиву премијера. Зато немају дилему када стигну позиви из Сарајева.

„Њима, очигледно, није нелегалан ни суд, није нелегалан ни високи представник. Све им је то легално. Само покушавају да Републици Српској направе неку ситуацију. То не могу урадити. Ми смо се већ навикли да слушамо њихове жалопојке, њихов плач, њихове лажи“, додао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Поручено је и да актуелна власт, али и СНСД као највећа политичка партија воде одговорну политику, а све то у интересу грађана.

Саво Минић

vladajuća koalicija

