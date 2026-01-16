Корисници широм свијета пријављују проблем са Икс-ом

Извор:
Мрежа X (некадашњи Твитер) имала је проблеме са радом широм свијета.
Сајт и апликација уопште се нису учитавали, већ су посјетиоци умјесто тога видјели празан екран.
Неки корисници су такође видјели Cloudflare странице са грешком – иако је проблем био у самом X-у, и није дјеловало да се ради о понављању недавних техничких проблема са Cloudflare који су раније оборили X.
Сајт за праћење проблема Downdetector забиљежио је огроман пораст пријава проблема са X-ом овог поподнева.
X је и даље спор и непоуздан, али чини се да се постепено враћа у функцију. Број пријава проблема се смањује, а према неформалним запажањима изгледа да се платформа поново учитава.
