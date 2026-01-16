За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

Извор:
СРНА
16.01.2026
18:16
Коментари:0
За пливање за Часни крст у понедјељак, 19. јануара, на ријеци Сави у Брчком, до сада се пријавило око 50 такмичара, потврдио је Срни члан Организационог одбора манифестације Марио Бабић.
Бабић је истакао да су у току завршне припреме за 14. традиционално пливање за часни Богојављенски крст, као и да ће тачан број учесника бити познат на дан манифестације, након љекарских прегледа које ће обавити тим Здравственог центра Брчко.
"Фокус нам је, као и сваке године, на безбједности пливача. Имамо безрезервну подршку владиних институција, Одјељења за јавну безбједност, полиције Брчко дистрикта, али и невладиног сектора", рекао је Бабић.
Он је додао да ће на води бити ангажовани рониоци бањалучког клуба "Бук", као и локални спасиоци и чланови Наутичког клуба "Моја лађа".
Бабић је прецизирао да Гранична полиција БиХ неће директно учествовати у обезбјеђењу на води, али је, као и остале надлежне службе, благовремено обавијештена о свим детаљима манифестације на ријеци, с обзиром да се пливање за Часни крст одржава на граници.
Према програму обиљежавања великог хришћанског празника Богојављења, у Саборном храму Успења Пресвете Богородице у Српској Вароши у 9.00 часова биће служена литургија.
Свечана литија кренуће из порте храма у 11.00 часова, а долазак на излетиште Фицибајер очекује се око 11.30 часова, након чега ће услиједити и сам чин пливања.
Хроника
Пронађено тијело Милице: Изашла из комшијине куће и нестала без трага
Учесници ће пливати дионицу од 33 метра, што симболизује број година земаљског живота Исуса Христа од рођења до васкрсења.
Најбржи учесник биће одликован титулом "витеза часног крста", те плаштом и златником.
Иако метеоролози најављују повољне временске прилике, Бабић је нагласио да се организатори припремају као да ће владати екстремни зимски услови.
"То нас неће спријечити да манифестацију испратимо како доликује и надамо се да ће све протећи у најбољем реду", поручио је Бабић.
Хроника
26 мин0
Друштво
28 мин0
Хроника
36 мин0
Друштво
43 мин0
Најновије
Најчитаније
18
18
18
16
18
04
18
02
17
54
Тренутно на програму