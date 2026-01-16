У недјељу се обиљежава Крстовдан: Ово су главни обичаји које треба испоштовати

Извор:
Магазин новости
16.01.2026
17:47
Коментари:0
Крстовдан се обиљежава 18. јануара и празник је који претходи Богојављењу.
Крстовдан је и први дан након Божића када се пости.
Хроника
Убијен бивши фудбалер и навијач, тијело пронађено у шуми
Према предању, први који су примили хришћанску вјеру и прве поуке нове вјере помињу се као катихумени или - оглашени, док је у српској цркви и народу дан крштења првих хришћана познат као - Зимски Крстовдан.
Празник се везује за светковање Богојављења, празника Крштења Исуса Христа, као и за дан посвећен светом Јовану Крститељу, који га је крстио у ријеци Јордану. Празнују се, заправо, два догађаја, у вези с Часним крстом - проналазак Часног крста на Голготи и повратак из Персије у Јерусалим.
Према народним обичајима у неким дијеловима Србије на Крстовдан ваља да се опере сав веш и очисти кућа.
Друштво
Зима се враћа: Од сутра хладније, а ево када можемо очекивати нове падавине
Постоји и обичај који се односи на вријеме, а гласи да који вјетар дува на Крстовдан, тај вјетар ће најчешће дувати током године.
Обичаји за Крстовдан налажу да се крстовданска водица дијели окупљеним вјерницима, а потом и да се преко цијеле године чува у кући као симбол доброг здравља.
Друштво
59 мин0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч5
Најновије
Најчитаније
18
18
18
16
18
04
18
02
17
54
Тренутно на програму