Logo
Large banner

У недјељу се обиљежава Крстовдан: Ово су главни обичаји које треба испоштовати

Извор:

Магазин новости

16.01.2026

17:47

Коментари:

0
У недјељу се обиљежава Крстовдан: Ово су главни обичаји које треба испоштовати
Фото: ATV

Крстовдан се обиљежава 18. јануара и празник је који претходи Богојављењу.

Крстовдан је и први дан након Божића када се пости.

policija Srbija

Хроника

Убијен бивши фудбалер и навијач, тијело пронађено у шуми

Према предању, први који су примили хришћанску вјеру и прве поуке нове вјере помињу се као катихумени или - оглашени, док је у српској цркви и народу дан крштења првих хришћана познат као - Зимски Крстовдан.

Празник се везује за светковање Богојављења, празника Крштења Исуса Христа, као и за дан посвећен светом Јовану Крститељу, који га је крстио у ријеци Јордану. Празнују се, заправо, два догађаја, у вези с Часним крстом - проналазак Часног крста на Голготи и повратак из Персије у Јерусалим.

Обичаји на Крстовдан

Према народним обичајима у неким дијеловима Србије на Крстовдан ваља да се опере сав веш и очисти кућа.

Бањалука, вријеме, снијег

Друштво

Зима се враћа: Од сутра хладније, а ево када можемо очекивати нове падавине

Постоји и обичај који се односи на вријеме, а гласи да који вјетар дува на Крстовдан, тај вјетар ће најчешће дувати током године.

Обичаји за Крстовдан налажу да се крстовданска водица дијели окупљеним вјерницима, а потом и да се преко цијеле године чува у кући као симбол доброг здравља.

Подијели:

Тагови:

Крстовдан

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рудник

Свијет

Затвара се посљедњи рудник црног угља у Чешкој

52 мин

0
Цвијановић: Политичка стабилност остаје приоритет Републике Српске

Република Српска

Цвијановић: Политичка стабилност остаје приоритет Републике Српске

1 ч

0
У 2026. години све жене ће жељети овакве нокте

Стил

У 2026. години све жене ће жељети овакве нокте

1 ч

0
Провалио у кућу бивше жене и убио је са супругом на спавању

Свијет

Провалио у кућу бивше жене и убио је са супругом на спавању

1 ч

0

Више из рубрике

Зима се враћа: Од сутра хладније, а ево када можемо очекивати нове падавине

Друштво

Зима се враћа: Од сутра хладније, а ево када можемо очекивати нове падавине

59 мин

0
Какво ће бити вријеме у суботу?

Друштво

Какво ће бити вријеме у суботу?

4 ч

0
Обилне падавине активирале клизиште на магистралном путу Фоча - Сарајево

Друштво

Обилне падавине активирале клизиште на магистралном путу Фоча - Сарајево

4 ч

0
Огласили се из Супер-Петрола: Објаснили зашто Милан више не ради на пумпи

Друштво

Огласили се из Супер-Петрола: Објаснили зашто Милан више не ради на пумпи

5 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

18

18

Како спријечити зимско опадање косе?

18

16

За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

18

04

Пронађено тијело Милице: Изашла из комшијине куће и нестала без трага

18

02

Упозорење због наглог топљења снијега: Могуће поплаве

17

54

Ко је Живко Бакић убијен у шуми? Судило му се као члану балканског картела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner