Затвара се посљедњи рудник црног угља у Чешкој

Извор:

СРНА

16.01.2026

17:37

Рудник
Фото: Oscar Sánchez/Pexels

Посљедњи рудник црног угља у Чешкој биће затворен у мјесту Стонава крајем јануара, чиме ће бити окончано више од 250 година рударства које је подстакло успон тешке металургије у централној Европи.

Посљедње тоне угља овог мјесеца се транспортују из неколико километара дубоког окна рудника у близини границе са Пољском.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Ова четири знака од сутра улијећу у ''златну зону'': Паре стижу са свих страна

Разлози за затварање рудника су ниска цијена угља, као и индустријска и еколошка транзиција Европе, што смањује потражњу за некада највреднијим ресурсом у регији.

Државна компанија ОКД припремала се за затварање прије три године, али је због избијања рата у Украјини 2022. године нагло порасла потражња за енергентима, па је рудник краткорочно продужио рад.

Извршни директор ОКД-а Роман Сикора рекао је да је дубина рудника постала његова слабост.

Бањалука, вријеме, снијег

Друштво

Зима се враћа: Од сутра хладније, а ево када можемо очекивати нове падавине

"Свјетске цијене угља су ниске, а наши трошкови рударства расту са све већим дубинама на које идемо", рекао је он.

Пољски рудари који раде у овом чешком копу размишљају о преласку у Пољску, гдје окна за вађење угља и даље раде.

Чешка

rudnik

