Затвара се посљедњи рудник црног угља у Чешкој

Извор:
СРНА
16.01.2026
17:37
Коментари:0
Посљедњи рудник црног угља у Чешкој биће затворен у мјесту Стонава крајем јануара, чиме ће бити окончано више од 250 година рударства које је подстакло успон тешке металургије у централној Европи.
Посљедње тоне угља овог мјесеца се транспортују из неколико километара дубоког окна рудника у близини границе са Пољском.
Занимљивости
Ова четири знака од сутра улијећу у ''златну зону'': Паре стижу са свих страна
Разлози за затварање рудника су ниска цијена угља, као и индустријска и еколошка транзиција Европе, што смањује потражњу за некада највреднијим ресурсом у регији.
Државна компанија ОКД припремала се за затварање прије три године, али је због избијања рата у Украјини 2022. године нагло порасла потражња за енергентима, па је рудник краткорочно продужио рад.
Извршни директор ОКД-а Роман Сикора рекао је да је дубина рудника постала његова слабост.
Друштво
Зима се враћа: Од сутра хладније, а ево када можемо очекивати нове падавине
"Свјетске цијене угља су ниске, а наши трошкови рударства расту са све већим дубинама на које идемо", рекао је он.
Пољски рудари који раде у овом чешком копу размишљају о преласку у Пољску, гдје окна за вађење угља и даље раде.
Најновије
Најчитаније
18
30
18
18
18
16
18
04
18
02
Тренутно на програму