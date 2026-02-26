Мило Ђукановић саслушан због сатова

Извор:
Агенције
26.02.2026
19:49
Коментари:0
Бивши предсједник и премијер Црне Горе Мило Ђукановић саслушан је у Специјалном државном тужилаштву у оквиру истраге која је против њега покренута јер Агенцији за спречавање корупције није пријавио ручне сатове вриједне око 225.000 евра.
Тужилаштво је против Ђукановића средином децембра формирало кривични предмет након што им је Агенција за спречавање корупције доставила документацију поводом непријављене имовине.
Сцена
Велико славље у дому Николе Роквића
О данашњем Ђукановићевом саслушању нема детаља из СДТ-а.
Агенција за спречавање корупције је крајем новембра утврдила да је актуелни почасни предсједник ДПС-а Мило Ђукановић наводно сакрио седам ручних сатова вриједних до 225.000 евра, не пријавивши их у имовинским картонима претходних година.
До тог износа су, казали су раније у АСК-у, дошли вјештачењем Ђукановићевих сатова са фотографија које су претходних година објављивали црногорски медији.
Република Српска
Одбачене апелације о оцјени уставности именовања в.д. предсједника Српске
Ријеч је о сатовима познатих брендова “Френк Милер” /маринер хронограф/, “картије” /паша де картије и паша де картије мунфејз хронограф/, “бреге” /класик турбилион термометар/, “Рожер Дубоа” /екскалибур 45 аутоматик/, “ролекс” /космограф дејтона зенит од 18-каратног злата/ и “Патек Филип /нептун 5081Ј-001/.
Из Агенције су најавили достављање документације Тужилаштву како би утврдили евентуалну могућност кривичног гоњења дугогодишњег предсједника и премијера Црне Горе, који је на тим функцијама био укупно 28 година.
Ђукановић тврди да је ријеч о монтажи.
Република Српска
Нова ера здравства на југу Српске: Требињска болница отвара врата пацијентима
“Вјерујем да смо у овом предмету истражујући открили брутално фалсификовање чињеница и политичку злоупотребу веома важног државног органа. Надам се да ће то заинтересовати и тужилаштво”, рекао је раније Ђукановић.
Иницијативу за покретање поступка, претходно је – 2019. године, поднијела Мрежа за афирмацију невладиног сектора /МАНС/.
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
22 ч0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
30
20
23
20
16
20
05
20
02
Тренутно на програму