Још једна фирма најавила жалбу на одлуку ЦИК-а

АТВ

19.03.2026

17:32

Фото: Printscreen/Youtube/CIK

Компанија "Катарина" из Мостара најавила је жалбу на одлуку ЦИК-а БиХ да изабере понуду "Смартматик" из Сарајева као најповољнију за набавку нових технологија у изборном процесу БиХ и да ће искористити законом предвиђена средства да је оспоре, јер би прихватањем њихове понуде БиХ уштедјела 17 милиона КМ.

Ова мостарска компанија, која је била дио домаћег конзорцијума који је послао понуду за набавку нових технологија у изборном процесу у БиХ, најавила је да ће предузети све потребне кораке како би се обезбиједила потпуна правна и институционална провјера овог поступка.

- Предузећемо и друге законом предвиђене могућности, те затражити да се утврде евентуалне злоупотребе врло важног процеса за БиХ, те отклониле сумње у корупцији и погодовању - наведено је у саопштењу.

Како су истакли, забрињавају јавно изнесени наводи о притисцима на рад Комисије за одабир најповољнијег понуђача, као и информације о вишеструком мијењању записника током поступка, што, како су навели, доводи у питање транспарентност и законитост поступка.

ЦИК је данас одлучио да се конзорцијуму који предводи фирма "Смартматик БиХ" из Сарајева додијели уговор о набавци опреме система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића вриједности 74,5 милиона КМ без ПДВ-а.

Против ове одлуке био је члан ЦИК-а Владо Рогић, који је рекао да је ово незаконита одлука, те указао да је понуда "Смартматика" за 17 милиона КМ већа од понуде групе коју предводи "Планет софт" из Бањалуке, чији је дио је била компанија "Катарина".

