Већ најављена реакција на одлуку ЦИК-а: Покрећемо правна средства

19.03.2026
Фирма "Смартматик БХ“ д.о.о. Сарајево изабрана је за најповољнијег понуђача за набавку опреме за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића, одлучено је на сједници Централне изборне комисије БиХ.
За ову одлуку гласало је 6 чланова, а само Владо Рогић је био против.
Оно што је посебно занимљиво у овој одлуци ЦИК-а јесте да је понуда "Смартматика" за чак 17 милиона скупља од најјефтиније.
Због тога је фирма "Планет Софт" из Бањалуке већ најавила правне кораке, наглашавајући да је одлука ЦИК-а скандалозна.
"Планет Софт Бањалука, као носилац конзорцијума најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке, сматра данашњу Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке опреме система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића на бирачким мјестима Централне изборне комисије Босне и Херцеговине скандалозном, неоснованом и незаконитом", наводи се у саопштењу "Планет Софта" које потписује власник и предсједник Управе Ведран Јарић.
Тврде да је конзорцијум понуђача на челу са Планет Софт испунио све услове предвиђене захтјевима из поступка јавне набавке, што је доказано у цијелом поступку који је трајао до данашње Одлуке ЦИК БиХ и дао најповољнију понуду, повољнију за 17 милиона КМ од другорангираног понуђача.
"Не постоји основан и законит разлог за одбацивање наше понуде, као што поготово не постоји никакав основ за прихватање понуде сљедећег понуђача, који је поменутом Одлуком, изабран као најповољнији", истиче се у саопштењу.
Након што званично добију одлуку ЦИК-а, из компаније кажу да ће покренути правна средства.
"Планет Софт још није добио писану Одлуку ЦИК БиХ с образложењем, али ће искористити сва правна средства за утврђивање чињеница и истине у овом поступку, укључујући право жалбе, али и информисати јавност о незаконитом поступању ЦИК БиХ", закључују из бањалучке компаније.
Као што смо већ рекли, ЦИК на данашњој сједници није изабрао најјефтинију понуду.
Најнижу понуду доставила је фирма "Планет софт" из Бањалуке, а она је износила 57.707.261 КМ, уз обећање да ће посао завршити за "свега" 90 дана. У понуди су уз бањалучку компанију учествовали и "Кор" из Сарајева, "Катарина" из Мостара те јужнокорејска компанија "Миру Системс".
