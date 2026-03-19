Logo
Large banner

Већ најављена реакција на одлуку ЦИК-а: Покрећемо правна средства

Аутор:

АТВ

19.03.2026

14:08

Коментари:

0
Фото: АТВ

Фирма "Смартматик БХ“ д.о.о. Сарајево изабрана је за најповољнијег понуђача за набавку опреме за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића, одлучено је на сједници Централне изборне комисије БиХ.

За ову одлуку гласало је 6 чланова, а само Владо Рогић је био против.

Оно што је посебно занимљиво у овој одлуци ЦИК-а јесте да је понуда "Смартматика" за чак 17 милиона скупља од најјефтиније.

Већ најављена реакција најјефтинијег понуђача

Због тога је фирма "Планет Софт" из Бањалуке већ најавила правне кораке, наглашавајући да је одлука ЦИК-а скандалозна.

"Планет Софт Бањалука, као носилац конзорцијума најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке, сматра данашњу Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке опреме система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића на бирачким мјестима Централне изборне комисије Босне и Херцеговине скандалозном, неоснованом и незаконитом", наводи се у саопштењу "Планет Софта" које потписује власник и предсједник Управе Ведран Јарић.

Голф 2

Ауто-мото

Тврде да је конзорцијум понуђача на челу са Планет Софт испунио све услове предвиђене захтјевима из поступка јавне набавке, што је доказано у цијелом поступку који је трајао до данашње Одлуке ЦИК БиХ и дао најповољнију понуду, повољнију за 17 милиона КМ од другорангираног понуђача.

"Не постоји основан и законит разлог за одбацивање наше понуде, као што поготово не постоји никакав основ за прихватање понуде сљедећег понуђача, који је поменутом Одлуком, изабран као најповољнији", истиче се у саопштењу.

Након што званично добију одлуку ЦИК-а, из компаније кажу да ће покренути правна средства.

Пумпа гориво

Република Српска

"Планет Софт још није добио писану Одлуку ЦИК БиХ с образложењем, али ће искористити сва правна средства за утврђивање чињеница и истине у овом поступку, укључујући право жалбе, али и информисати јавност о незаконитом поступању ЦИК БиХ", закључују из бањалучке компаније.

Пристигле четири понуде, изабрана она која није најјефтинија

Као што смо већ рекли, ЦИК на данашњој сједници није изабрао најјефтинију понуду.

Нед Пуховац

Република Српска

Најнижу понуду доставила је фирма "Планет софт" из Бањалуке, а она је износила 57.707.261 КМ, уз обећање да ће посао завршити за "свега" 90 дана. У понуди су уз бањалучку компанију учествовали и "Кор" из Сарајева, "Катарина" из Мостара те јужнокорејска компанија "Миру Системс".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

skeneri

ЦИК БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner