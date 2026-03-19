Деђански: Поновни покушај из Сарајева да навуку срџбу према Србима

Извор:

СРНА

19.03.2026

16:08

Коментари:

0

0
Политички аналитичар Стевица Деђански изјавио је Срни да заједничка изјава бошњачких вјерских и политичких представника у БиХ "о осуди растуће исламофобије" није ништа друго до поновни покушај из Сарајева да навуку срџбу својих заштитника према српском народу, као што то чине деценијама уназад.

Деђански сматра да им то неће успјети јер им српски народ не даје "муницију да би они могли да пуцају".

- Напросто, пуцају ћорцима у празно - рекао је Деђански.

Он је нагласио да Срби најбоље знају колико су прогањани, убијани, малтретирани, бацани у јаме, а да се опет од њих тражи да се за све то извину.

Деђански је рекао да се напада српски народ и Република Српска и, наравно, увијек Милорад Додик за нешто што уопште не стоји.

Он је нагласио да нису Срби имали логоре, друге бацали у јаме, те да их је само из Сарајева протјерано 150.000.

- И сада се налазе довољно слободни да они спочитавају неку угроженост у делу земље гдје малтене влада шеријат, наравно говорим о Сарајеву - рекао је Деђански.

Деђански је нагласио да Срби имају најбоље односе са муслиманима у свијету, да су им сукоби са муслиманима у региону наметнути, те да нико не може рећи да су исламофобични.

У Сарајеву је јуче потписана заједничка изјава "о осуди растуће исламофобије, говора мржње, те лажних наратива према Бошњацима у БиХ".

