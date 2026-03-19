Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

Аутор:

АТВ

19.03.2026

15:43

Фото: АТВ

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника за 2025. годину, у оквиру којег су планирана значајна средства за подршку радницима који су остали без посла.

Буџетом и Ребалансом буџета за 2025. годину за ове намјене издвојено је укупно 800.000 КМ. Од тог износа, 750.000 КМ предвиђено је за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, док је 50.000 КМ намијењено за доприносе за осигурање од незапослености.

На приједлог надлежне Комисије, Влада је током године донијела четири одлуке у оквиру овог програма, којима је утрошено 747.986,19 КМ. Средства су искориштена за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за укупно 313 радника из 24 предузећа.

"Подаци показују да се програм социјалног збрињавања радника спроводи континуирано више од двије деценије. У периоду од 2004. године до краја 2025. године за његову реализацију укупно је издвојено 216.921.245,22 КМ.

Захваљујући овим средствима, социјално је збринуто 72.685 радника из 555 предузећа. Посебно је значајно да је путем јавних позива омогућено остваривање права на старосну пензију за 8.097 радника из предузећа у процесу приватизације, стечаја и ликвидације", наводе из Владе и додају:

"Уколико се изузме поврат средстава из стечајне масе, из буџета Републике Српске је у периоду од 2004. до краја 2025. године за ове намјене издвојено 190.071.404,75 КМ."

