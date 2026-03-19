Добра вијест за љубитеље спорта: Од 1. априла гледајте Евролигу на м:тел-у

19.03.2026
12:14
Од 1. априла љубитељи врхунске кошарке у Босни и Херцеговини могу уживати у Евролиги на Арена Спорт каналима - и то управо кроз м:тел ТВ платформе, које својим корисницима доносе најатрактивнији спортски садржај на једном мјесту.
Евролига стиже у најузбудљивијој фази сезоне, када сваки меч носи додатну тежину, а борба за завршницу постаје све интензивнија. Посебну пажњу привлаче сусрети регионалних ривала Црвене звезде и Партизана, али и тима из Дубаија, за који наступају репрезентативци Босне и Херцеговине.
Долазак Евролиге дио је унапређења Арена Спорт садржаја, који ће од априла бити доступан у проширеном издању у оквиру м:тел ИПТВ и м:САТ понуде. Гледаоцима ће бити на располагању чак пет нових канала - Арена 4 Премиум, Арена 5 Премиум, Арена Спорт 7, Арена Тенис и Арена Адреналин, чиме се додатно обогаћује спортски садржај.
Уз Евролигу, корисници м:тел-а већ сада могу пратити и нову сезону Формуле 1, док од априла у програм стижу и Бундеслига, шпанска Ендеса лига, као и фудбалска првенства Холандије, Португала, Аустрије, Словеније и других европских лига.м:тел још једном потврђује да је права адреса за све љубитеље спорта, доносећи најважнија такмичења и ексклузивне преносе директно на своје ТВ платформе.
