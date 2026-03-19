Logo
Large banner

Колапс у најави: Ускоро на снази нова правила на границама

Аутор:

АТВ

19.03.2026

09:30

Коментари:

0
Фото: АМС РС

Од наредног мјесеца на граничним прелазима према државама Европске уније, односно шенгенског простора, почиње пуна примјена ЕЕС система уласка и изласка.

Због тога се очекују дужа задржавања на границама, посебно на улазу у Хрватску.

Из Министарства унутрашњих послова Хрватске подсјећају да ће путници приликом преласка границе и даље морати напуштати возила, те да ће таква пракса остати на снази и убудуће.

ЕЕС досије

Разлика у трајању граничне контроле у оквиру новог система зависи од тога да ли путник већ има отворен ЕЕС досје.

Уколико се ради о првом уласку и досије још није формиран, полиција ће прикупљати биометријске податке, укључујући отиске прстију и фотографију лица.

Код наредних прелазака границе, када је досије већ креиран, спроводиће се само провјера идентитета путем снимка лица, што представља бржи поступак, али и тада путници морају изаћи из возила како би се контрола правилно обавила.

У МУП-у Хрватске истичу да је могуће да гранична контрола у појединим ситуацијама траје дуже него раније, јер нови систем подразумијева додатне техничке и оперативне процедуре.

Наглашавају и да трајање контроле не зависи искључиво од самог система, већ и од сарадње путника с полицијским службеницима, поштовања њихових упутстава, начина комуникације током контроле, као и квалитета биометријских података попут отисака прстију.

Систем уласка и изласка Европске уније (ЕЕС) примјењиваће се на свим међународним граничним прелазима. Њиме ће се аутоматски евидентирати лични подаци, подаци из путних исправа, као и тачно вријеме уласка и изласка држављана трећих земаља из шенгенског простора, укључујући и евентуална одбијања уласка.

Биометријски подаци

Приликом првог уласка у Хрватску, односно у Европску унију, држављанима трећих земаља узимаће се биометријски подаци – отисци четири прста и фотографија лица – заједно с подацима из путне исправе.

Ти подаци ће бити похрањени у систем и користити се приликом сваког наредног преласка границе.

Нови систем односи се на држављане земаља региона, међу којима су Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Албанија и Сјеверна Македонија, као и на грађане Украјине, Молдавије и Велике Британије када је ријеч о уласку у Европу.

Са друге стране, систем се не примјењује на држављане Европске уније. Грађани Хрватске и других држава чланица ЕУ границу ће и даље прелазити уз личну карту или пасош, без обавезе давања биометријских података у оквиру овог система, преноси "Аваз".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЕЕС Систем

ЕЕС

Шенген

Европска унија

путовање

granice

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

21

Додик разговарао са јерусалимским патријархом: Сви се моле за смиривање ситуације

12

17

Хапшење на бањалучком аеродрому

12

16

Модели панталона који издужују фигуру

12

14

Добра вијест за љубитеље спорта: Од 1. априла гледајте Евролигу на м:тел-у

12

12

Неке једете: Изненађујући производи који се праве од нафте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner