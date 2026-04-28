Крај априла доноси срећу за четири хороскопска знака

Аутор:АТВ
Коментари:0
За четири хороскопска знака, крај априла доноси дуго очекивани преокрет и враћање на своје мjесто. Професионални астролог Џошуа Пингли је у свом видеу објаснио како је овај мjесец за њих као дашак свjежег ваздуха.
Пингли је описао април 2026. као „један од најдинамичнијих и најпрогресивнијих мjесеци у цijелој години“ и напоменуо да је ово „мjесец када ствари коначно почињу да се окрећу на боље“, посебно за оне знаке који користе изазовну енергију као прилику за успjех.
Према Пинглију, ово је веома важан мjесец за Овна. Објаснио је да се „средином априла седам астролошких тijела налази у знаку Овна“. Иако добро функционишете у хаосу, не би било изненађујуће да вас сва та енергија понекад преплави.
Срећом, због „амбициозне и високо мотивисане“ енергије у вашем знаку, завршавате ствари без бриге шта други мисле или говоре, каже Пингли. Такви смjели потези шаљу поруку универзуму да сте спремни да остварите свој пуни потенцијал, што је управо оно што је потребно да ствари коначно дођу на своје мjесто.
Уран, планета побуне и ослобођења, коначно напушта ваш знак послijе осам дугих година, и већ можете видjети како ствари долазе на своје мjесто. Према Пинглију, „не само да је већи дiо друге половине мjесеца ваша сезона, већ је април мjесец у којем коначно проналазите свој тло и почињете да градите привид дугорочне стабилности, досљедности и сигурности“.
Не само да почињете да осјећате више унутрашњег мира, већ Уранов одлазак из вашег знака помаже у стабилизацији свега, од финансија до односа, објаснио је Пингли. Дакле, ако сте се осјећали као да задржали дах посљедњих неколико година, можете одахнути. Тешка времена коначно пролазе.
Април 2026. је почео пуним мјесецом у вашем знаку, доносећи веома позитивну енергију самом почетку мјесеца. Као што је Пингли објаснио, „то је трачак наде да ствари заиста могу и хоће бити боље“. Вјероватно већ примјећујете да ствари почињу да се одвијају у вашу корист након што сте се опростили од људи или начина размишљања који су вас спутавали.
Занимљивости
Четири знака која би могла да добију неочекивани новац
Иако је процес испуњавајући, неће нужно бити лак, јер је ваш задатак да се ослободите сваке преостале тенденције да удовољите другима. Међутим, то не значи да се одричете дјела себе. „Још увијек сте глас разума“, рекао је Пингли, „али такође стављате себе на прво мјесто.“ Вага, тихо правите стабилне потезе и успјевате да то урадите са највећом грациозношћу.
Живот сада може дјеловати помало монотоно, али до краја мјесеца, „све је могуће“, рекао је Пингли. У типичном маниру Близанаца, нико не зна шта радите. Иако сте обично причљиви, у априлу сваки корак правите у тишини, посматрајући како ствари око вас долазе на своје мјесто.
Важно је да ствари доведете у ред прије него што Уран уђе у ваш знак крајем мјесеца. Јер када та енергија преузме контролу, „постоји једна фраза која сумира све што нам Уран у Близанцима доноси“, каже Пингли, „а то је 'очекујте неочекивано'. И дефинитивно нам неће бити досадно“.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
35 мин0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
22
45
22
41
22
39
22
23
22
11
Тренутно на програму