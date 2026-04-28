Грчка уводи забране на 251 плажи: Предстојећа летња сезона ће бити другачија у односу на претходне

28.04.2026 20:31

Фото: GEORGE DESIPRIS/Pexels

Ове године, 251 грчка плажа проглашена је затвореним за било какву градњу, укључујући све - од изнајмљених лежаљки и сунцобрана до привремених дрвених конструкција.

Грчко Министарство заштите животне средине наводи да је ова одлука донијета с циљем јачања заштите плажа од посебног естетског, геоморфолошког и еколошког значаја, као и очувања вредних станишта и биљних и животињских врста које од њих зависе.

Забрана значи да на неких 251 плажи нећете моћи да изнајмите сунцобране или лежаљке, од којих су многе дио морских подручја НАТУРА 2000.

Истовремено, проширен је списак плажа укључених у морски програм НАТУРА 2000, које су сада подвргнуте строжем режиму заштите.

У овим подручјима није дозвољено уступање права коришћења обале и плаже, док су забрањене интервенције или активности које би могле да измјене њихов природни облик или негативно утичу на њихове еколошке функције.

Ова мјера је дио шире стратегије за ограничавање неконтролисаног развоја туризма и промовисање одрживијег управљања грчком обалом, у тренутку када се притисци на обалне екосистеме појачавају усљед развоја туризма и утицаја климатских промјена.

