Ухапшен нападач у Aтини стар 89 година, ранио пет особа

Грчка полиција ухапсила је мушкарца старог 89 година осумњиченог да је ранио пет особа у два одвојена напада ватреним оружјем у Атини, саопштило је грчко Министарство за заштиту грађана.
Мушкарац је пуцао из сачмарице на филијалу грчке агенције за социјално осигурање ЕФКА и ранио запосленог у ногу, саопштила је полиција.
Потом се таксијем одвезао до зграде суда, гдје је испалио неколико хитаца, лакше ранивши четири судске службенице.
Нападач је оставио пушку на лицу мјеста, заједно са писмима упућеним новинама, и побјегао пјешке, преносе локални медији.
Током хапшења у хотелу у Патрасу, око 200 километара од Атине, пронађено је друго оружје. Медији су осумњиченог идентификовали као сакупљача отпада из области Атине.
Полиција није коментарисала могући мотив напада.
