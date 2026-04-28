Фицо аутомобилом стиже у Москву

28.04.2026 18:14

Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Словачки премијер Роберт Фицо ће вјероватно путовати у Москву аутомобилом како би присуствовао прослави Дана побједе над фашизмом 9. маја, саопштио је пољски дипломатски извор.

"Апсолутно је јасно да ниједна од земаља којима су поднесени захтјеви неће дозволити словачком премијеру да лети у Москву преко њиховог ваздушног простора. Теоретска рута преко Мађарске, Румуније и Црног мора је веома дугачка. Према доступним информацијама, одлучено је да се у Москву путује аутомобилом", рекао је извор.

Он је навео да би копнена рута пролазила кроз Пољску и Бјелорусију.

"Такав копнени пут, за разлику од ваздушног саобраћаја, не захтијева дозволу власти и тешко је спријечити премијера Фица да путује у Москву аутомобилом", објаснио је извор.

Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Руси клече само када вежу пертле

Фицо је раније изјавио да Литванија и Летонија неће дозволити авиону словачке Владе да пређе њихов ваздушни простор како би летио у Москву на прославу Дана побједе.

Министар спољних послова Естоније Маргус Цахкна рекао је да ће та балтичка земља поново одбити приступ Фицовом авиону, као и прошле године. Варшава формално разматра његов захтјев за пролаз кроз ваздушни простор, али је министар спољних послова Радослав Сикорски касније рекао да то питање није на дневном реду.

Фицо је раније рекао да планира да положи цвијеће на Гроб незнаном јунаку током посјете Москви, у знак почасти совјетским војницима који су погинули борећи се за ослобођење Словачке од нацистичких трупа.

Роберт Фицо

Москва

војна парада

Русија

Словачка

