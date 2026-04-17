Фицо: Руси клече само када вежу пертле

Политика Брисела да баци Русију на кољена је погрешна и непродуктивна, јер Руси клече само кад вежу пертле, изјавио је премијер Словачке Роберт Фицо.

"То је проблем, прави се нека стратегија да се Русија баци на кољена. Мислим да је то лоша и неспроводива стратегија, јер се то не може десити", рекао је Фицо у видео-поруци на "Иксу".

Он је нагласио да, од почетка руске специјалне војне операције у Украјини, медијима круже лажне вијести о наводном бацању Москве на кољена.

"Руси воле да кажу: када клечимо, то је зато што вежемо пертле, не зато што нам је неко наредио", додао је словачки премијер.