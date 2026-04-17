Превозници у Црној Гори планирају нову граничну блокаду саобраћаја

Аутор:АТВ
Коментари:0
Удружење превозника Црне Горе планира нову граничну блокаду теретног саобраћаја која би трајала од понедјељка до петка сљедеће седмице - јер им Влада још није обезбиједила услове за пословање.
Удружење је већ пријавило протест и чека званичан одговор Управе полиције, рекао је за Вијести предсједник Удружења Ђорђије Љешњак.
Превозници су у уторак 14. априла започели обуставу теретног саобраћаја на свим границама осим у Луци Бар, која званично завршава данас.
Они су тродневну блокаду организовали и крајем јануара јер радна група Европске комисије није одобрила изузетак за превознике са западног Балкана од нових шенген правила, док им Влада како тврде, није испунила обећања за поврат ПДВ-а у законском року, продужено радно вријеме неких граничних служби, бенефицирани радни стаж за возаче.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму