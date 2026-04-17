Превозници у Црној Гори планирају нову граничну блокаду саобраћаја

17.04.2026 10:25

Удружење превозника Црне Горе планира нову граничну блокаду теретног саобраћаја која би трајала од понедјељка до петка сљедеће седмице - јер им Влада још није обезбиједила услове за пословање.

Удружење је већ пријавило протест и чека званичан одговор Управе полиције, рекао је за Вијести предсједник Удружења Ђорђије Љешњак.

Влада РС

Република Српска

Влада Српске о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима

Превозници су у уторак 14. априла започели обуставу теретног саобраћаја на свим границама осим у Луци Бар, која званично завршава данас.

Они су тродневну блокаду организовали и крајем јануара јер радна група Европске комисије није одобрила изузетак за превознике са западног Балкана од нових шенген правила, док им Влада како тврде, није испунила обећања за поврат ПДВ-а у законском року, продужено радно вријеме неких граничних служби, бенефицирани радни стаж за возаче.

Ратко Младић

Србија

Механизам не жели да говори о могућности лијечења генерала Младића у Србији

Превозници су у уторак, 14. априла, започели обуставу теретног саобраћаја на свим границама Црне Горе осим у Луци Бар, а та блокада се званично завршава данас у 10 часова.

Прочитајте више

Ова три знака хороскопа ће добити невиђено богатство

Занимљивости

Ова три знака хороскопа ће добити невиђено богатство

3 ч

0
Марко Булат приведен у полицијску станицу

Сцена

Марко Булат приведен у полицијску станицу

3 ч

0
Паре

Регион

Тројица мушкараца ухапшена због пљачке 20.000 евра

3 ч

0
Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила 62 украјинска дрона

3 ч

0

Више из рубрике

Паре

Регион

Тројица мушкараца ухапшена због пљачке 20.000 евра

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Мушкарац (68) ухапшен због сумње да је малољетницу наводио на слање порнографских снимака

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Полиција на ногама, стигле дојаве о бомбама у више трговачких центара

3 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Камионом покосио три жене, па побјегао

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Пијан и дрогиран са 110 km/h прошао кроз црвено: Држављанин БиХ оптужен за језиву несрећу

13

20

Стевандић: Српски глас у Америци гласнији од политичког Сарајева

13

14

Како препознати право маслиново уље?

13

09

Исплаћено 5,8 милиона КМ за подстицаје

13

05

Фоча и званично постаје град

