Марко Булат приведен у полицијску станицу

У породичном стану познатог пјевача Марка Булата рано јутрос дошло је до инцидента након којег је интервенисала полиција.
Његова супруга, Марија Булат, пријавила је физичко насиље, сазнаје Телеграф.
С њим ће послије Маријине пријаве, полиција обавити информативни разговор, како би утврдили да ли је дошло до насиља између супружника.
Надлежне службе тренутно раде на провјери свих навода пријаве. Очекује се да ће бити узети искази оба актера, а зависно од степена повреда и извјештаја дежурних служби, биће одлучено о даљем поступању и евентуалним пријавама.
Пар је и раније пунио новинске ступце различитим турбуленцијама у приватном животу, али је овај јутрошњи инцидент бацио ново свјетло на њихове породичне односе. Марко и Марија Булат се до овог тренутка нису званично оглашавали поводом ових догађаја.
