Чувени ММА борац ударио Баку Прасета! Инфлуенсер пао и кренуо да јауче

Богдан Илић познатији као Бака Прасе затражио је од Душана Џакића да га шутне, послије чега је пао и једва устао како би сјео на столицу.
На једном видео преносу на платформи "Кик", Бака Прасе је позвао Душана Џакића и Васа Бакочевића да му буду гости, а један сегмент "епизоде" био је тестирање ударца ММА бораца.
Популарни Киборг је тада прихватио "изазов", уз напомену да је било потребно да употреби 35 одсто снаге приликом шутирања. Упркос томе што није упутио најснажнији ударац, инфлунсер се стропоштао на патос и почео да јауче од болова.
Колико је озбиљна цијела ситуација била говори и то да му је било потребно одређено вријеме да устане, па је уз помоћ својих гостију сјео на столицу. Погледајте како је то изгледало:
@clipflow110 Džakić udara baki low kick 35%.#baka #balkan #džakicdusan #viraltiktok #fyp @KICK @bakaprase ♬ original sound - clipflow110
