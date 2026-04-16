Цеца помогла да се роди! Јован Пејић јавно проговорио: Ја сам дијете из епрувете

Јован Пејић, бивши ријалити учесник је својевремено истакао да му никада није сметало што га је мајка Злата Петровић добила вантјелесном оплодњом.
"Мајка није могла да остане у другом стању, отишла је на вантјелесну оплодњу, ја сам дијете из епрувете и не стидим се тога. Никада, али заиста никада то мени није сметало, а ни друштву око мене", рекао је Јован у једној емисији и додао да му је у дјетињству најбитнију улогу имала бака, јер су његови родитељи због посла често путовали, а име је добио по својој крсној слави Светом Јовану, када се и родио.
Млади Пејић испричао је и како је пјевачица Цеца Ражнатовић помогла његовој мами Злати Петровић да затрудни с њим.
"Мама дуго није могла да остане трудна. Она је добила савјете од Цеце Ражнатовић, која јој је препоручила доктора, захваљујући ком је вантјелесном оплодњом мама успјела да затрудни. Ја сам дијете из епрувете - испричао је Јован за "Гранд".
Јован ужива у складној вези са Еном Чолић. Иначе, својевремено је шокирао јавност када је рекао да је у лајву на Инстаграму имао интимне односе са бившом дјевојком.
Наиме, Јован је имао уживо укључење на популарној друштвеној мрежи, а након тога је водио љубав с тадашњом дјевојком, заборавивши да изађе из лајва на Инстаграму.
Шта се дешава, схватио је тек када га је тата Пеја позвао на мобилни и успаничено рекао да управо гледа шта ради.
"Десило ми се нешто још горе. Био сам са дјевојком код куће. Остали смо сами. Тек био изашао Инстаграм лајв. Она и ја само хтјели да експериментишемо, да видимо како то ради. Упалио сам лајв, али нисам отишао "енд лајв стрим". Остао ми је упаљен на лајву све вријеме. И ми смо почели да водимо љубав. Кад зове њу другарица, а мене зове ћале Пеја, и каже: ''Легендице, остао ти упаљен лајв.'. То ми је била дугогодишња дјевојка. Није се, на срећу, ништа видјело превише, али се све чуло шта смо радили у том лајву. Послије тог од срамоте данима нисам излазио из куће, мада, с ове временске дистанце, цијела та ситуација ми је сада смијешна", рекао је Јован тада.
