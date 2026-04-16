Одржана 95. сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске

Акценат је стављен на приједлоге измјена и допуна закона о социјалној заштити, закона о рибарству, допуни закона о заштити од пожара, као и информације у вези са законом о јавним набавкама БиХ.
Предсједник савеза општина и градова каже да је постигнут висок степен сагласности и потпуног јединства.
"Доста смо разговарали данас о измјенама и допунама закона о заштити од пожара. Захваљујемо се представницима министарства унутрашњих послова који су реаговали на нашу иницијативу да се прошири обим употребе средстава, 60% средстава који припадају локалним заједницама. Савез остаје једна од значајних институција у Републици Српској која је првенствено партнер Влади Републике Српске, Народној скупштини Републике Српске, институцијама Републике Српске", рекао је Љубиша Ћосић, предсједник Савеза општина и градова Републике Српске.
Допуна закона о заштити од пожара ће значити много и за Херцеговину, као подручје које је нарочито угрожено.
"Данас смо добили обећање од директора Републичке управе цивилне заштите да ће у наредном периоду, чим прије ићи у набавку љестви за безбједнији живот, не само грађана Требиња него и цијеле регије како не би дошли у ситуацију да у неким непогодама на вишим спратовима не можемо адекватно дјеловати", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
У програмском дијелу Скупштине посебан акценат стављен је на тему доприноса организација цивилног друштва стратешком планирању здравствене заштите у БиХ у складу са стандардима Европске уније.
