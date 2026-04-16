Одржана 95. сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске

АТВ
16.04.2026 19:24

Представници Савеза градова и општина Српске
Фото: ATV

Акценат је стављен на приједлоге измјена и допуна закона о социјалној заштити, закона о рибарству, допуни закона о заштити од пожара, као и информације у вези са законом о јавним набавкама БиХ.

Предсједник савеза општина и градова каже да је постигнут висок степен сагласности и потпуног јединства.

"Доста смо разговарали данас о измјенама и допунама закона о заштити од пожара. Захваљујемо се представницима министарства унутрашњих послова који су реаговали на нашу иницијативу да се прошири обим употребе средстава, 60% средстава који припадају локалним заједницама. Савез остаје једна од значајних институција у Републици Српској која је првенствено партнер Влади Републике Српске, Народној скупштини Републике Српске, институцијама Републике Српске", рекао је Љубиша Ћосић, предсједник Савеза општина и градова Републике Српске.

Допуна закона о заштити од пожара ће значити много и за Херцеговину, као подручје које је нарочито угрожено.

"Данас смо добили обећање од директора Републичке управе цивилне заштите да ће у наредном периоду, чим прије ићи у набавку љестви за безбједнији живот, не само грађана Требиња него и цијеле регије како не би дошли у ситуацију да у неким непогодама на вишим спратовима не можемо адекватно дјеловати", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.

У програмском дијелу Скупштине посебан акценат стављен је на тему доприноса организација цивилног друштва стратешком планирању здравствене заштите у БиХ у складу са стандардима Европске уније.

Више из рубрике

Званичници Републике Српске сједе на ручку са истакнутим привредницима

Република Српска

Додик са привредницима: Начелно договорено увођење 13. неопорезиве плате

1 ч

3
Бранко Блануша

Република Српска

Министарство трговине реаговало због изјава Бранка Блануше

2 ч

9
Небојша Дринић

Република Српска

Министарство здравља: Дринић поново обмањује јавност клеветањем министра Шеранића

3 ч

3
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Република Српска

Још бензински пумпи укључено у акцију, ево које су у питању

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

51

Меси купио фудбалски клуб!

19

47

Инфлуенсер прозвао Станивуковића због сјече стабала на Врбасу: Па је*о ја мајку, ко сте ви људи?

19

34

Цеца помогла да се роди! Јован Пејић јавно проговорио: Ја сам дијете из епрувете

19

32

Отворен сајам туризма у Бијељини

19

30

Колико ће коштати нови вртић у Градишци?

