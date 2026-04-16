Виктор Орбан први пут у јавности послије избора: Опорављам се од шока

Одлазећи премијер Мађарске Виктор Орбан вечерас је први пут гост на телевизији од пораза на изборима у тој земљи 12. априла.
Размјере пораза су велике. Што се тиче посљедица, то је више од пуке промјене једне или двије позиције рекао је Орбан на почетку.
Према Виктору Орбану, потребна је потпуна обнова јер је једна политичка ера завршена, Мислим, и емоционално и бројчано. Десничарска заједница не може наставити да живи као што је до сада живјела.
Према Орбану, Пакш 2 је требало да буде изграђен много брже.
– Након првих резултата, могао сам да видим да ће бити проблема, јер су коначни резултати показали нешто сасвим другачије од онога на чему је наша кампања била изграђена. Видио сам да због овога постоје проблеми и прошао сам кроз емоционални ролеркостер. У недјељу само бол, у понедјељак празнина, и од тада се лијечим радном терапијом – одговорио је.
На питање какву би поруку послао бирачима, Виктор Орбан је рекао да вјерује да је већина људи сада забринута за своју земљу и да може рећи да Бог чува Мађарску.
Што се тиче тога да ли су његове присталице добро гласале, рекао је да јесу.
Рекао је да његови гласачи имају разлога да буду поносни на достигнућа владе Фидеса, упркос поразу.
– То се мора поднијети достојанствено. Ово је тест снаге – рекао је Орбан.
На питање зашто је толики број грађана гласао за странку Петера Мађара, Орбан је рекао:
– Не желим да кажем да је одлука да гласају за Тису лоша, већ само да се још не зна да ли је то добра одлука. Никад нећемо навијати против сопствене земље – рекао је Орбан.
Када је у питању изборна кампања, рекао је да је порука противника, једноставно, била јача.
– Не могу да кривим мој штаб. И ја се још опорављам од шока – рекао је Орбан.
Да је знао коначан исход избора, водио би после другачију кампању, али његова ранија порука “дошла је из срца”.
– Озбиљно сам схватио ову ствар, озбиљно сам схватио народ. Директно сам свима говорио о ситуацији у земљи, али нисам могао нешто да кажем како треба јер је други предлог добио много више гласова.
– Ја. Ја сам предсједник странке – рекао је, одговарајући на питање ко је одговоран за пораз, преноси Блиц.
