Направили су велику грешку: Вјештачком интелигенцијом оживјели Вал Килмера и разбјеснили фанове

Вал Килмеров АИ дипфејк филм "As Deep as the Grave" управо је објавио свој први трејлер. Интернет је реаговао с огромним гађењем.
Широко признати глумац познат по улогама у филмовима као што су ""Top Gun", "Batman Forever" и "Kiss Kiss Bang Bang", Килмер је умро од упале плућа прошлог априла у 65. години.
Надолазећи филм "As Deep as the Grave" сада је користио генеративну вјештачку интелигенцију за стварање дигиталне лутке по Килмеровој слици, која портретира лик који се појављује у "значајном дијелу" филма.
Иако је Килмер добио улогу у филму "As Deep as the Grave" прије смрти, кашњења у продукцији и проблеми са здрављем значили су да никада није снимио ниједну сцену.
Килмер је претходно одржао технички потпомогнуту изведбу у филму "Топ Ган: Маверик", која је дигитално промијенила његов прави глас.
Такође је сарађивао с британском компанијом Сонантик како би створио АИ глас на темељу својих старих снимака. Међутим, филм "As Deep as the Grave" биће први пут да ће његов лик и глас бити у потпуности генерисани вјештачком интелигенцијом у филму.
"Врло је прикладно да овај трејлер укључује сцену у којој се леш нецеремонијално извлачи из земље", гласио је један од главних коментара на трејлер за филм "As Deep as the Grave" у вријеме писања овог текста, наводи "Mashable".
