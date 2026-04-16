Направили су велику грешку: Вјештачком интелигенцијом оживјели Вал Килмера и разбјеснили фанове

16.04.2026 18:27

Вал Килмер
Фото: Таnjug/AP Photo/Chris Pizzello

Вал Килмеров АИ дипфејк филм "As Deep as the Grave" управо је објавио свој први трејлер. Интернет је реаговао с огромним гађењем.

Широко признати глумац познат по улогама у филмовима као што су ""Top Gun", "Batman Forever" и "Kiss Kiss Bang Bang", Килмер је умро од упале плућа прошлог априла у 65. години.

Надолазећи филм "As Deep as the Grave" сада је користио генеративну вјештачку интелигенцију за стварање дигиталне лутке по Килмеровој слици, која портретира лик који се појављује у "значајном дијелу" филма.

Иако је Килмер добио улогу у филму "As Deep as the Grave" прије смрти, кашњења у продукцији и проблеми са здрављем значили су да никада није снимио ниједну сцену.

Килмер је претходно одржао технички потпомогнуту изведбу у филму "Топ Ган: Маверик", која је дигитално промијенила његов прави глас.

Такође је сарађивао с британском компанијом Сонантик како би створио АИ глас на темељу својих старих снимака. Међутим, филм "As Deep as the Grave" биће први пут да ће његов лик и глас бити у потпуности генерисани вјештачком интелигенцијом у филму.

"Врло је прикладно да овај трејлер укључује сцену у којој се леш нецеремонијално извлачи из земље", гласио је један од главних коментара на трејлер за филм "As Deep as the Grave" у вријеме писања овог текста, наводи "Mashable".

