Макрон поручио тинејџерима: Искључите телефоне и читајте

Француски предсједник Емануел Макрон позвао је средњошколце да искључе телефоне и читају, залажући се за један "дан без екрана" мјесечно и потпуну забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година.
"Оставили смо вас у овој џунгли и она вам је одузела пажњу. Морамо да успоримо и помогнемо вам да постанете одрасли, а прије свега грађани", рекао је Макрон у обраћању ученицима средњих школа.
Он је додао да би дан без телефона могао да се искористи за читање наглас, позориште или друге активности.
Након што је Аустралија прошле године увела револуционарну забрану друштвених мрежа за дјецу, све већи број европских земаља разматра слична ограничења, будући да расте забринутост због утицаја друштвених мрежа на здравље и безбједност малољетника.
У Француској нацрт закона пролази кроз Парламент с циљем да се успостави забрана за особе млађе од 15 година.
Доњи дом је гласао за општу забрану, али чланови Сената желе да блокирају приступ само платформама које се сматрају штетним за дјецу.
До сада је најмање 12 европских земаља, укључујући државе које нису чланице ЕУ, Велику Британију и Норвешку, усвојило или разматра законе којим се постављају минималне старосне границе за кориштење друштвених мрежа.
ЕУ припрема апликацију за утврђивање старости корисника, преноси Срна.
