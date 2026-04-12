Отац држао сина годину и по закључаног у комбију: Дјечак не може да хода

Мушкарац (43) из града Хагенбаха на сјевероистоку Француске оптужен је да је годину и по дана држао свог деветогодишњег сина заробљеног у комбију, гдје је дјечак пронађен го и неухрањен, саопштио је јавни тужилац града Милуза.
Према саопштењу тужилаштва, једна становница Хагенбаха у Алзасу је контактирала жандармерију, наводећи у пријави да је чула "дјечије звуке" који долазе из комбија паркираног у приватном дворишту у том граду, које дијели неколико кућа, преноси БФМ телевизија.
Дијете је у комбију пронађено "блиједо" и "неухрањено", а власник комбија је изјавио "да је то његово службено возило и да није могао да отвори врата због квара на систему закључавања".
Мушкарац (43) је казао да се "његова кћерка закључала унутра док је нешто тражила", али је полиција, када је успјела да откључа комби унутра пронашла дијете, које је "лежало у феталном положају, голо, покривено ћебетом на гомили смећа и близу измета".
Због дуготрајног сједења, дјечак, стар само девет година, био је "блијед и очигледно неухрањен", и више није био у стању да хода, изјавио је тужилац Никола Ајц.
Дјечак је пребачен у болницу у Милузу, а мушкарац који је власник комбија је идентификован и као отац дјетета.
Он је притворен под оптужбом за "одузимање и ускраћивање бриге или хране и угрожавање здравља малољетника млађег од 15 година од стране сродника".
Дјечак је, током испитивања специјалних истражитеља, рекао да је имао "озбиљне проблеме у вези са очевом партнерком, која га више није жељела у стану и жељела је да буде смјештен у психијатријску болницу".
Он је полицији рекао да мисли да његов отац није имао другу могућност да спријечи његово затварање и да мисли да је смјештен у комби негде између септембра и децембра 2024. године.
Његов отац је током испитивања рекао да је "ставио свог сина", тада седмогодишњака, "у тај комби" у новембру 2024. године, и да је то учинио да би га "заштитио јер је његова партнерка желела да га смјести у психијатријску болницу", преноси Телеграф.
