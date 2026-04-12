Орбан: Дошао сам да побиједим

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да је он дошао да побиједи након што је гласао на парламентарним изборима на гласачком мјесту у Будимпешти.
Орбан је истакао да се Европа креће ка великој кризи.
"Потребно нам је снажно национално јединство како бисмо се одупрли кризама које нам се приближавају", рекао је Орбан.
Мађари данас бирају 199 чланова једнодомног парламента земље.
Владајућа странка Фидес, коју предводи Орбан, и опозициона странка Тиса, коју предводи посланик Европског парламента Петер Мађар, сматрају се најистакнутијим политичким снагама на изборима.
Листа странака које учествују на изборима такође укључује још 11 политичких субјеката и 31 независног кандидата.
Канцеларија ОЕБС-а за демократске институције и људска права /ОДИХР/ распоредила је посматрачку мисију од 15 стручњака која ће бити смјештена у Будимпешти.
