Орбан: Дошао сам да побиједим

Аутор:

АТВ
12.04.2026 10:02

Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да је он дошао да побиједи након што је гласао на парламентарним изборима на гласачком мјесту у Будимпешти.

Орбан је истакао да се Европа креће ка великој кризи.

"Потребно нам је снажно национално јединство како бисмо се одупрли кризама које нам се приближавају", рекао је Орбан.

Мађари данас бирају 199 чланова једнодомног парламента земље.

Владајућа странка Фидес, коју предводи Орбан, и опозициона странка Тиса, коју предводи посланик Европског парламента Петер Мађар, сматрају се најистакнутијим политичким снагама на изборима.

Листа странака које учествују на изборима такође укључује још 11 политичких субјеката и 31 независног кандидата.

Канцеларија ОЕБС-а за демократске институције и људска права /ОДИХР/ распоредила је посматрачку мисију од 15 стручњака која ће бити смјештена у Будимпешти.

