Путин: Васкрс је симбол побједе живота, љубави и правде

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин честитао је православним вјерницима и свим грађанима празник Васкрса.
"Честитам православним хришћанима, свим грађанима Русије који обиљежавају Свјетло Христово Васкрсење", наводи се у честитки објављеној на сајту Кремља.
Предсједник је истакао да овај празник испуњава срца милиона људи искреном радошћу и вјером у побједоносну снагу живота, као и у тријумф љубави, добра и правде. Такође је подсјетио да Васкрс уједињује грађане Русије око вјековних традиција, духовних и моралних вриједности и идеала.
Лидл спрема велики улазак у БиХ
Према његовим ријечима, Руска православна црква и друге хришћанске конфесије имају значајну улогу у очувању богатог историјског и културног насљеђа Русије, јачању института породице и васпитању младих генерација.
Путин је нагласио и важност дјеловања вјерских организација, које, како је рекао, активно раде на унапређењу сарадње са државним органима, јачању међувјерског и међунационалног дијалога, као и на подршци учесницима специјалне војне операције и њиховим породицама.
"Таква важна и вишестрана дјелатност заслужује најдубље признање", закључио је предсједник.
Васкрс, односно Христово Васкрсење, 2026. године обиљежава се 12. априла, преноси Спутњик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
39
09
31
09
27
09
25
09
14
Тренутно на програму