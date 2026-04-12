Путин: Васкрс је симбол побједе живота, љубави и правде

12.04.2026 09:14

Путин: Васкрс је симбол побједе живота, љубави и правде
Предсједник Русије Владимир Путин честитао је православним вјерницима и свим грађанима празник Васкрса.

"Честитам православним хришћанима, свим грађанима Русије који обиљежавају Свјетло Христово Васкрсење", наводи се у честитки објављеној на сајту Кремља.

Предсједник је истакао да овај празник испуњава срца милиона људи искреном радошћу и вјером у побједоносну снагу живота, као и у тријумф љубави, добра и правде. Такође је подсјетио да Васкрс уједињује грађане Русије око вјековних традиција, духовних и моралних вриједности и идеала.

Економија

Лидл спрема велики улазак у БиХ

Према његовим ријечима, Руска православна црква и друге хришћанске конфесије имају значајну улогу у очувању богатог историјског и културног насљеђа Русије, јачању института породице и васпитању младих генерација.

Путин је нагласио и важност дјеловања вјерских организација, које, како је рекао, активно раде на унапређењу сарадње са државним органима, јачању међувјерског и међунационалног дијалога, као и на подршци учесницима специјалне војне операције и њиховим породицама.

"Таква важна и вишестрана дјелатност заслужује најдубље признање", закључио је предсједник.

Васкрс, односно Христово Васкрсење, 2026. године обиљежава се 12. априла, преноси Спутњик.

Прочитајте више

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Економија

Лидл спрема велики улазак у БиХ

38 мин

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Савјети

Ово су два најлакша начина да ољуштите јаја без икакве муке

50 мин

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Васкрс основа наше вјере и живота

53 мин

0
Васкрс донио праве прољећне температуре: Сунце обасјало Српску

Друштво

Васкрс донио праве прољећне температуре: Сунце обасјало Српску

56 мин

0

Више из рубрике

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нећемо дозволити да будемо увучени у рат

1 ч

0
Мачета

Свијет

Мачетом напао путнике, полиција ликвидирала нападача

1 ч

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Свијет

Мировни преговори САД и Ирана без резултата, делегације отпутовале из Пакистана

1 ч

0
Парламентарни избори у Мађарској. Жена гласа на бирачком мjесту у Будимпешти.

Свијет

Отворена биралишта на парламентарним изборима у Мађарској

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

39

Овако Зорица Брунцлик обиљежава Васкрс док се опоравља

09

31

Дневни хороскоп за 12. април 2026: Коме су звијезде данас наклоњене?

09

27

Најрадоснији плач: У Српској рођено 12 беба

09

25

Васкршњи обичаји који доносе срећу и здравље цијеле године

09

14

Путин: Васкрс је симбол побједе живота, љубави и правде

