Лидл спрема велики улазак у БиХ

Компанија Лидл БХ прошле године остварила је губитак од 41,5 милиона КМ, што је готово двоструко више у односу на минус од 23,5 милиона КМ из 2024. године.
Подсјетимо, Лидл је и ранијих година биљежио негативан резултат – 2023. године губитак је износио 18 милиона КМ, годину раније 19,1 милион КМ, док је 2021. године износио 7,6 милиона КМ.
Оперативни трошкови без великих инвестиција
Ови губици углавном се односе на оперативне трошкове, попут плата радника и других редовних расхода, те не укључују велике инвестиције вриједне стотине милиона марака у куповину земљишта и изградњу објеката.
Компанија се интензивно припрема за улазак на тржиште Босне и Херцеговине, а те припреме изискују значајна финансијска средства.
Иако Лидл још није почео редовно пословање у БиХ, компанија остварује одређене приходе.
Они су прошле године износили око 1,9 милиона КМ, што је благи пад у односу на 2,1 милион КМ из претходне године, а највећим дијелом односе се на пружене услуге.
Капитал компаније у Босни и Херцеговини тренутно износи 617 милиона КМ и континуирано расте.
Највећи дио имовине односи се на некретнине, постројења и опрему, што потврђује интензиван инвестициони циклус.
Лидл је већ изградио или гради десетине објеката широм земље, док је велики дистрибутивни центар у Лепеници, општина Кисељак, спреман за рад.
Почетак рада маркета очекује се наредне године, преноси Бизнисинфо.
