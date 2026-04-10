Зашто дизел брже поскупљује него бензин

Аутор:АТВ
Коментари:0
Цијене дизела у Босни и Херцеговини расту знатно брже од бензина, а разлика на пумпама тренутно иде и до 26 одсто, што директно утиче на трошкове превоза и цијене основних производа.
На појединим пумпама дизел се продаје и до 3,89 КМ по литру, док је бензин осјетно јефтинији.
Главни разлог лежи у глобалним поремећајима на тржишту нафте. Ескалација сукоба на Блиском истоку и ризици око транспорта кроз Хормушки мореуз, кроз који пролази око четвртине свјетске нафте, довели су до раста цијена горива широм свијета, па тако и у БиХ.
Осим геополитике, разлика у цијени произилази и из саме производње. Дизел је скупљи за прераду, а рафинерије га производе мање него бензин. У просјеку, од три барела сирове нафте добија се око два барела бензина и само један барел дизела, што додатно повећава његову цијену на тржишту.
Додатни притисак долази из чињенице да је дизел кључан за готово цијелу економију. Користи се у транспорту робе и путника, пољопривреди, грађевини и индустрији, због чега свако повећање цијене има шири ефекат него код бензина, који се доминантно користи у приватним возилима.
Подаци показују и разлику у расту цијена. Од краја фебруара до краја марта, бензин је поскупио око 35,77 одсто, док је дизел порастао чак 85,09 одсто, што је више него дупло бржи раст.
За грађане то значи скупљи превоз, али и ланчано повећање цијена хране и других производа, јер трошкови транспорта улазе у готово сваку робу на тржишту. Управо зато раст цијене дизела има директан утицај на свакодневни живот и стандард у БиХ.
Дугорочно, стручњаци упозоравају да би овакав тренд могао додатно убрзати инфлацију, посебно ако се наставе глобалне тензије и поремећаји у снабдијевању енергентима, пише Форбес.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
11 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму