Скочила цијена сирове нафте!

АТВ
10.04.2026 10:57

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Фјучерси ВТИ сирове нафте порасли су данас изнад 99 долара по барелу, али цијене су и даље на путу да падну за више од 10 одсто током седмице након што су се САД и Иран договорили о двонедјељном прекиду ватре.

Цијена sirrove нафте износи 99,74 долара по барелу, док је цена Брент нафте око 97 долара, пише Трејдинг економикс.

Цијена природног гаса је 2,67, док је цена бензина 3,04 долара по барелу.

Наводи се и да је цијена злата опака за око 14 одсто и да је сада 4748.

Када се ради о пољопривредним производима, цијена пиринча је опала за 1,36 одсто, као и палмино уље ( -1,27 одсто ) и уљана репица ( -1,05 одсто ).

Добитке предводе зоб ( 0,84 ), какао ( 0,70) и соја ( 0,59 одсто).

(Телеграф)

Прочитајте више

Драма око црне магије и покушаја убиства у Теслићу завршена психијатријским лијечењем

Хроника

Драма око црне магије и покушаја убиства у Теслићу завршена психијатријским лијечењем

22 мин

0
Лет авиона

Свијет

Почео штрајк! Десетине хиљада путника у проблему

28 мин

0
Вјештачка интелигенција

Наука и технологија

Ново револуционарно откриће: Вјештачка интелигенција може детектовати срчане болести и до пет година раније

40 мин

0
Паркинг Бањалука

Србија

Због саобраћајни казни активна СМС превара, грађани упозорени

58 мин

0

Више из рубрике

Делегација Свјетске банке са делегацијом ИРБРС: Усаглашени планови за даљу сарадњу

Економија

Делегација Свјетске банке са делегацијом ИРБРС: Усаглашени планови за даљу сарадњу

18 ч

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Цијене горива у Њемачкој расту брже у односу на друге чланице ЕУ

23 ч

0
Нови проблем у Њемачкој: Радници "Луфтханзе" сутра у штрајку

Економија

Нови проблем у Њемачкој: Радници "Луфтханзе" сутра у штрајку

1 д

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Драстично пале цијене нафте након примирја Америке и Ирана

1 д

0

