Скочила цијена сирове нафте!

Фјучерси ВТИ сирове нафте порасли су данас изнад 99 долара по барелу, али цијене су и даље на путу да падну за више од 10 одсто током седмице након што су се САД и Иран договорили о двонедјељном прекиду ватре.

Цијена sirrove нафте износи 99,74 долара по барелу, док је цена Брент нафте око 97 долара, пише Трејдинг економикс.

Цијена природног гаса је 2,67, док је цена бензина 3,04 долара по барелу.

Наводи се и да је цијена злата опака за око 14 одсто и да је сада 4748.

Када се ради о пољопривредним производима, цијена пиринча је опала за 1,36 одсто, као и палмино уље ( -1,27 одсто ) и уљана репица ( -1,05 одсто ).

Добитке предводе зоб ( 0,84 ), какао ( 0,70) и соја ( 0,59 одсто).

